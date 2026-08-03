Christopher Nolan carga contra la crítica amateur: "Ser capaz de identificar un mecanismo no invalida dicho mecanismo"

A Christopher Nolan le dejas suelto en Letterboxd o viendo un vídeo de Cinema Sins y es posible que acabe pegando gritos él solo. Y es que, claramente, un director tan cerebral como él no puede entender (con razón) ciertos parámetros de la crítica de cine amateur moderna. Ahora, dos semanas después del estreno de 'La Odisea', el director ha ajustado cuentas con cierto tipo de crítica de tres al cuarto.

La odisea de una buena crítica

En una entrevista con el podcaster Zhong Shu, Nolan se ha explayado sobre sus problemas con la crítica amateur: "La crítica que se suele dirigir a las películas en general es: 'Oh, el personaje tiene que resultar simpático, por lo que se manipula o se modifica de diversas formas'. Y eso es, en cierto modo, un defecto fundamental de la crítica cinematográfica, o de la crítica narrativa. Porque ser capaz de identificar el mecanismo no invalida dicho mecanismo". Tiene toda la razón, obviamente, y ha metido el dedo en la llaga sin pedir perdón ni permiso.

No es que la crítica profesional se libre siempre, pero Nolan se dirige, en particular, a la del día a día: "Me refiero más bien a la crítica amateur, porque creen que han identificado el mecanismo y piensan que eso lo invalida. Eso puede ser cierto en el caso de ciertos elementos, y la gramática cinematográfica, el lenguaje cinematográfico, evoluciona con ello".

Después de ganar casi 1000 millones de dólares en taquilla, se puede decir tranquilamente que a Nolan le da igual lo que digan de él, porque el público general, que es quien debe validarle, le adora. Eso no quita para que el director lo respete, por supuesto: "Cuando un recurso se vuelve demasiado familiar para el público, hay que cambiarlo. Pero nosotros, como cineastas, nos valemos de ese lenguaje común. Partimos de ese entendimiento. Nuestro público ha visto muchas películas y entiende ese lenguaje". Vamos, que señalar tópicos del cine o mecanismos narrativos no es positivo ni negativo per se, pero explicarlo sin que nadie se enfade es, bueno, poco mas o menos una odisea.

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