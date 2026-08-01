'Spider-Man: Brand New Day' se filtra el mismo día de su estreno y millones de personas ven online la película de Marvel con Tom Holland

Algo raro pasa cuando lo mismo sucede dos veces con apenas unos días de diferencia entre sí. Hace unos días os informábamos de que 'La odisea' se había filtrado online en X (el ya no tan nuevo y odioso nombre de la antigua Twitter) y que millones de personas habían podido ver la película de Christopher Nolan antes de que todos los vídeos fuesen retirados. Ahora ha sucedido exactamente lo mismo con 'Spider-Man: Brand New Day'.

El bootleg de la película de Marvel protagonizada por Tom Holland apareció en X el mismo día de su estreno en Estados Unidos, donde está consiguiendo los mejores datos de todos los tiempos, superando incluso a 'Vengadores: Endgame'. No parece que esta filtración vaya a afectar a su funcionamiento en taquilla, pero sí empieza a crear la sensación de que Hollywood tiene un problema con la red social de Elon Musk.

Por qué puede pasar esto en X

Por ahora, Sony no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero lo más probable es que haya una respuesta firme como la que Universal hizo en el caso de 'La odisea'. Eso sí, la verdadera cuestión es si Musk piensa hacer algo al respecto o va a seguir permitiendo este tipo de filtraciones y ya si eso las retira al de un tiempo de estar disponibles.

Recordemos que uno de los principales cambios tras la compra de Musk fue la introducción de los usuarios Premium en X, y entre sus privilegios se encuentra subir vídeos de hasta 4 horas de duración. Es ahí por donde llegan las filtraciones de títulos como 'La odisea' o 'Spider-man: Bran New Day'...

Lo que está claro es que en Hollywood no puede estar gustando nada que algo así suceda, pero no da la sensación de que esto le preocupe lo más mínimo a Musk...

En Espinof | Spider-Man: en qué orden ver las películas y series de la saga de Marvel

En Espinof | Todas las películas de Spider-Man ordenadas de peor a mejor