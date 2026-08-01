Mahershala Ali se harta, abandona la nueva película de 'Blade' y echa la culpa a Marvel: "No quisieron hacerla"

Parecía que la nueva versión de 'Blade' con Mahershala Ali era el cuento de nunca acabar, pero el actor ha confirmado oficialmente en GQ que ha abandonado la película de superhéroe y ha echado la culpa a Marvel de que el proyecto nunca haya terminado de salir adelante.

El proyecto se anunció en 2019 y pronto se convirtió en una pesadilla donde la única constante era la presencia de Ali al frente del reparto. Sin embargo, el actor finalmente se ha hartado de la situación y ha llegado a la conclusión de que tenía que pasar página:

Llevo casi 30 años dedicándome a esto profesionalmente, y una cosa que he aprendido es que lo que es para ti, es para ti, y lo que no, no. Por la razón que sea, ese proyecto no es para mí. Si hubieran querido hacerla, la habríamos hecho. Así que tengo que seguir adelante… Repito, me tenían bajo contrato, tienen miles de millones de dólares, si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que no la haremos… Pero me siento listo para dejar atrás las preguntas sobre Blade . Esas preguntas son para ellos. No quisieron hacerla, así que deberían responderlas ellos.

Todo apunta a que estas declaraciones de Ali son una respuesta directa a otras que hizo recientemente Kevin Feige en las que señalaba sobre 'Blade' que "me siento un enorme perdedor y un fracasado total por no haber podido llevar a cabo el proyecto con Mahershala". Una admisión de culpa, sí, pero sin dar el más mínimo detalle sobre qué diantre ha pasado ahí.

Por mi parte, creo que lo más probable es que en Marvel creían en 2019 que podían convertir en un éxito cualquier proyecto que hicieran, pero luego llegó la realidad de que el público ya solamente responde realmente a algunas de las películas del estudio. Y 'Blade' no terminaba de encajar ahí...

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