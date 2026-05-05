Las mejores películas en Disney+ de 2026 (por ahora)

El año avanza a buen ritmo y toca ir haciendo repaso a lo más destacado que nos ha dado en términos cinematográficos. En Espinof ya hicimos tanto un repaso a las mejores películas de Netflix en 2026 como al mejor cine del año disponible en Prime Video, y ahora es el turno de listas las mejores películas de 2026 que podéis ver en Disney+.

Como es normal, la lista que encontraréis a continuación irá actualizándose a medida que pase el año y vayan llegando más películas que realmente merezcan la pena a Disney+. Y es que el objetivo es hacer un listado definitivo con el mejor cine de 2026 disponible en esta plataforma.

Por si los títulos que encontráis a continuación se os quedan cortos, os recuerdo que también tenemos listas con las mejores películas de 2025 en Disney+, otro con el mejor cine de 2024 en Disney y una más con las mejores películas en Disney+ de 2023. Y también otra con las mejores series de Disney+ en 2026. Ahora sí, pasemos ya con las mejores películas de este año.

'Mike y Nick y Nick y Alice'

Dirección: BenDavid Grabinski. Reparto: Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Jimmy Tatro

Una propuesta de lo más inusual que mezcla ciencia ficción, thriller y comedia que además presta atención a crear personajes con gancho. Es cierto que llega un punto en el que quizá está demasiado encantada de conocerse a sí misma, pero este juego de líneas temporales es un soplo de aire de fresco con respecto a lo que suele llegarnos desde Hollywood.

Crítica de 'Mike y Nick y Nick y Alice' | Verla en Disney+

'Pizza Movie'

Dirección: Brian McElhaney y Nick Kocher. Reparto: Gaten Matarazzo, Sean Giambrone, Lulu Wilson, Jack Martin, Peyton Elizabeth Lee, Marcus Scribner

Una comedia absurda de fumetas liderada por Gaten Matarazzo que ha pasado injustamente desapercibida al estrenarse un poco de tapadillo en streaming. Empieza como otra comedia de instituto más y luego se vuele un tanto delirante con el objetivo claro de que el público se lo pase en grande. No es una película que te vaya a cambiar la vida, pero sí que te va a divertir mucho si conectas con su forma de abordar el humor.

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'Rental Family (Familia de alquiler)'

Dirección: Hikari. Reparto: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman, Akira Emoto

Me alegré mucho con la vuelta a primera línea de Brendan Fraser tras su Óscar por 'La ballena' y aquí vuelve a demostrar por qué es un actor que siempre ha estado un tanto infravalorado. Es cierto que su excelente premisa daba para más, pero sigue siendo una feel good movie bastante efectiva que seguro que logra emocionar a muchos espectadores.

Crítica de 'Rental Family (Familia de alquiler)' | Verla en Disney+

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