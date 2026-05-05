El remake de 'One Piece' por fin fija su estreno en Netflix. El nuevo anime zarpa en 2027, pero pero todavía tenemos muchas dudas

Netflix ha encontrado un filón tremendo con la obra de Eiichiro Oda, y tras licenciar el anime original y marcarse su propia serie de acción real ahora también tiene en marcha 'The One Piece', un remake que volverá a contar la historia de Luffy desde el principio.

Las cosas de palacio...

'The One Piece' corre a cargo de Wit Studio y tiene como objetivo captar a una nueva generación de fans, con un acabado visual puntero y un ritmo más rápido que evite caer en rellenos y extensiones innecesarias. Y, desde que se anunció allá por 2023, parece que la maquinaria por fin se está moviendo definitivamente y en unos meses podremos ver el remake en Netflix.

Así lo han confirmado Netflix y Wit Studio desde sus redes sociales: 'The One Piece' llegará a la plataforma en febrero de 2027. Tras unos cuantos años sin apenas soltar prenda, parece que poquito a poco se va sabiendo más sobre el remake, aunque esta actualización del proyecto ha venido con un pequeño jarro de agua fría.

Desde 'The One Piece' confirmar también que se estrenarán 7 episodios, pero no veremos toda la Saga del East Blue al completo, sino que el anime por ahora se quedará en el reclutamiento de Sanji en el Baratie. Eso sí, estos 7 capítulos supondrán un total de 300 minutos, con lo que cada episodio rondará los 40 minutos de metraje y se parecerá más a una serie de acción real que a un anime al uso. Es muy posible que el resto del arco llegue a lo largo de 2027 y en Netflix estén buscando dividir la temporada en varias entregas, pero por ahora no hay nada confirmado respecto al futuro del remake.

Así que por un lado son buenas noticias, porque el remake 'The One Piece', ya sale del atasco en el que parecía sumido, y podemos esperar que en los próximos meses se vaya dejando ver un primer tráiler e imágenes oficiales más allá de arte conceptual.

Aunque Wit Studio cada vez se está volviendo un estudio más atareado, y si mantienen este ritmo de estreno a este paso casi va a salir mejor ponerse las pilas con el anime original de Toei Animation si lo que queremos es ponernos al día con la historia de Luffy.

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