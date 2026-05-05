Blake Lively y Justin Baldoni terminan con el culebrón que ha tenido en vilo a Hollywood de la manera más descafeinada posible. "Punto final al asunto"

Ha sido uno de los culebrones que ha sacudido Hollywood durante el último año y pico, y parece ser que ha llegado a su final dejando por el camino al menos un cadáver. Porque, por más que la cosa haya acabado bien, no parece que Justin Baldoni se vaya a recuperar nunca del topetazo reputacional (y legal) al que le ha arrastrado Blake Lively, con más o menos razón. Por lo menos, la sangre no ha llegado al río y ambos han sido capaces de darse la mano dos semanas antes de empezar el juicio. Eso sí, como viene siendo habitual en esta historia, nada es lo que parece.

Dándose la mano como amiguitos

'Romper el círculo' se estrenó en agosto de 2024 y se convirtió en uno de los bombazos del año, recaudando 351 millones en todo el mundo. Sin embargo, en diciembre su actriz protagonista demandó al director por acoso sexual. Desde entonces ha habido una sucesión de dimes y diretes que, tal y como cuenta Variety, ha culminado en un acuerdo extrajudicial.

Un acuerdo que llega, oh casualidad, un mes después de que el juez encargado del juicio, Lewis Liman, dejara tan solo 3 de las 13 acusaciones de Lively, desestimando por el camino todos los cargos por acoso sexual. El jurado tan solo habría juzgado a Baldoni por represalias, complicidad en las represalias e incumplimiento de contrato, y, viendo que la cosa aún podía patinar del todo, ambas partes han decidido lanzar un comunicado claramente medido al dedillo.

El producto final, 'Romper el círculo', es una fuente de orgullo para todos nosotros, que trabajamos para llevarla a la vida. Sensibilizar a la sociedad y lograr un impacto significativo en las vidas de las víctimas de violencia doméstica —y de todas las víctimas— es un objetivo que defendemos firmemente. Reconocemos que el proceso planteó dificultades y que las inquietudes expresadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas. Seguimos firmemente comprometidos con unos lugares de trabajo libres de conductas indebidas y de ambientes improductivos. Esperamos sinceramente que esto ponga punto final al asunto y permita a todas las partes implicadas seguir adelante de forma constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en Internet.

Este parece que es el punto y final, puesto que la demanda que Baldoni puso a Lively fue desestimada en su momento. Hace unos meses, la propia actriz ya afirmó, en Instagram, que estaba dispuesta a llegar hasta el final, pero allanando un poco el camino hacia un acuerdo: "Lo último que quería en mi vida era un juicio, pero presenté este caso debido a las CONSTANTES REPRESALIAS a las que me enfrenté, y sigo enfrentándome, por pedir, tanto en mi vida privada como en la profesional, un entorno de trabajo seguro para mí y para los demás. Espero que la decisión del tribunal demuestre a los demás que, por muy insoportablemente doloroso que sea, se puede alzar la voz".

El círculo de dimes, diretes y represalias se ha roto, eso sí. Ahora solo nos queda ver hasta qué punto la carrera de ambos queda marcada de manera inexorable por este año y pico que ha tenido a la industria de Hollywood, como poco, entretenidísima.

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