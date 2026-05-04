Ya es oficial: Netflix pondrá el punto y final a 'El agente nocturno' con una cuarta y última temporada que ya se está rodando

Durante las últimas semanas ha estado circulando el rumor de que 'El agente nocturno', la celebrada serie original de Netflix creada por Shawn Ryan, autor de la descomunal 'The Shield: Al margen de la ley' y de la menos descomunal 'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson' de 2017, concluiría con una cuarta y última temporada que aún seguía estando en el aire. Pues bien, con el arranque de su rodaje, podemos confirmar que esta será la última aventura del incombustible Peter Sutherland.

Cuatro y no más

Según fuentes de Deadline, datos recabados en Netflix mostraba que, a pesar de que las temporadas 2 y 3 experimentaron un descenso de espectadores, continuaba habiendo interés en una nueva tanda de episodios por parte de los fans, lo que condujo a la renovación por una cuarta; algo a lo que habría que sumar el hecho de que algunos ejecutivos de la compañía tienen en muy alta estima la tercera temporada en términos creativos.

Pero ojo, porque no son los parroquianos de las aventuras del agente del FBI protagonista los únicos que pueden celebrar la buena nueva. California también puede alegrarse del arranque de la producción, ya que después de que Sony Pictures Television haya obtenido un beneficio fiscal de 36,6 millones de dólares por parte del estado, ha decidido trasladar la producción de Nueva York —donde se rodaron las dos últimas temporadas— a Los Angeles. Una fantástica noticia después de la pérdida de tracción de la ciudad de la costa oeste en términos de producción.

Shawn Ryan, padre de la criatura, ha celebrado así el arranque del rodaje.

Desde el éxito inicial de El agente nocturno, he estado obsesionado con ofrecer finalmente una conclusión adecuada y emocionante a la serie y al viaje de Peter Sutherland. Estoy muy agradecido con Netflix y Sony Pictures Television por asociarse conmigo en The Night Agent y por darnos el espacio para ofrecer una temporada final definitiva a nuestra legión de fans en todo el mundo. Estamos trabajando duro para completar nuestra historia y hacer que nuestra última temporada sea algo que nuestros seguidores nunca olviden.

La cuarta temporada de 'El agente nocturno' aún no tiene fecha de estreno, y contará con las incorporaciones de Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li y Elizabeth Lali a un reparto que volverá a estar encabezado por Gabriel Basso.

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