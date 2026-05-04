"Nunca me olvidaré de cuando leí ese guion". Andy Serkis rememora su escena más divisiva en el universo Star Wars

Hay un momento dentro de 'Star Wars: Los últimos jedi' que está impreso en el cerebro de los espectadores. Snoke, el gran villano de la nueva trilogía (o eso creíamos) tiene contra la espada y la pared a Rey en una clásica escena de villano galáctico imponiendo su fuerzas. Sin opciones para salvarse y con Kylo Ren como testigo, es entonces cuando ocurre algo que nadie podía esperar. En una temporal alianza entre Kylo y Rey, un sable láser corta en dos al villano, y no nos da tiempo a cerrar la boca de la sorpresa cuando la película procede a darnos una de las mejores escena de peleas dentro de la trilogía de las secuelas contra los guardias de élite de la Primera Orden.

Andy Serkis lo vivió con la misma sorpresa, si bien admite que también estaba confuso en el proceso. En una entrevista sobre su carrera para el podcast Happy Sad Confused, el intérprete de Snoke contaba la experiencia leyendo el guion sin tener ni idea de lo que esperar, tras un papel muy misterioso en 'El despertar de la fuerza'.

"No fue hasta la segunda película que supe quien era, y para entonces ya era un poco tarde. Nunca me olvidaré de leer ese guion. Llegas a Pinewood, estás encerrado en esa habitación, empiezas a leer el guion y piensas ‘guau, esto se está empezando a poner interesante. Esta escena es muy buena’ y de repente 'vale, te acaban de cortar por la mitad… ¡hasta luego!"

Serkis se lo toma con humor y no tiene resentimientos con el guion o la producción, afirmando que disfrutó mucho interpretar esa escena junto con Daisy Ridley y Adam Driver. Rian Johnson le aseguró un papel "más sustancial" para la segunda parte de la secuela y en parte lo cumplió. No era difícil de todas maneras, J.J. Abrams lo había mantenido en total ignorancia con respecto al personaje, siendo apenas un holograma sin contexto ni historia previa con la que el actor tuvo que trabajar completamente aislado del resto de actores. Serkis lo recuerda como un "enorme desafío", en gran medida por cómo el personaje fue cambiando y por las pocas certezas que lo rodeaban desde el equipo creativo.

Años más tarde, el universo Star Wars le abrió las puertas de nuevo con 'Andor'. El personaje de Kino Loy fue probablemente un rol más agradecido para Serkis pese a ser teóricamente más pequeño. Esta vez pudo usar no solo su voz sino también su rostro para dar vida a este cínico funcionario de prisiones convertido en rebelde. A lo largo de tres episodios dejó su huella de nuevo en algunas de las mejores escenas de la franquicia, esta vez en formato televisivo.

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