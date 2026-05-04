Diego Luna ganó una batalla legal en México: ordenan indemnizar al actor por usar su imagen en anuncios de Johnnie Walker

El actor Diego Luna ha ganado una batalla legal clave sobre el uso de su imagen, en un caso que marca un precedente muy importante en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la empresa Diageo México utilizó sin consentimiento la imagen del actor y de su familia en una campaña publicitaria del whisky Johnnie Walker, y esto les obliga a indemnizarlo.

Más allá del caso concreto, la decisión establece criterios claros sobre cómo deben calcularse este tipo de compensaciones, reforzando el derecho a la propia imagen frente a usos comerciales no autorizados. El fallo no solo tiene impacto en la industria publicitaria, sino que también nos deja una referencia legal que podría influir en futuros litigios similares.

Un fallo histórico

Por unanimidad, el máximo tribunal determinó que Diego Luna debe recibir, como mínimo, el 40% del precio de venta del producto vinculado a la campaña. Este criterio busca asegurar que la compensación esté directamente relacionada con los beneficios económicos generados por el uso indebido de su imagen.

Aun así, el proceso no está completamente cerrado. El expediente se devolvió a un Tribunal Colegiado, que deberá emitir una nueva sentencia para ajustar el monto final de la indemnización, incorporando además factores como los gastos de producción, distribución y comercialización de la campaña.

Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García fue contundente al respecto, subrayando el alcance que tiene el fallo, según se recoge aquí: "El uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables".

Además, esta resolución también sienta precedente en todo el país, estableciendo límites claros para garantizar indemnizaciones justas en casos de uso no autorizado de imagen. En este caso concreto, la cantidad final se calculará con base en las ventas realizadas durante el periodo en que la campaña estuvo activa, entre agosto y septiembre de 2011.

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