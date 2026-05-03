Ryan Reynolds tiene varias ideas escritas para la cuarta película de 'Deadpool', pero avisa: "No tengo ninguna prisa por hacer nada"

Tras los excelentes resultados en taquilla de 'Deadpool y Lobezno', que se las apañó para rascar la friolera de 1 338 millones de dólares en todo el mundo, es cuestión de tiempo que el Mercenario Bocazas vuelva a la carga en un nuevo largometraje. Las malas noticias es que Ryan Reynolds, a quien podríamos considerar como el padre de la criatura en su versión cinematográfica, no tiene ningún tipo de prisa en materializar las ideas que tiene para el futuro del personaje.

Con toda la calma del mundo

Desde el pasado mes de enero ha estado corriendo como la pólvora el rumor de que una cuarta cinta de 'Deadpool' llegaría a la gran pantalla justo después del estreno de 'Vengadores: Secret Wars' a finales de 2027. Estas conjeturas aseguran que Reynolds, que haría triplete de nuevo como actor, guionista y productor, ya se encontraba perfilando el guion del título de marras, pero durante una entrevista con Collider, el canadiense ha arrojado algo de luz al respecto que parece contradecir el runrún general.

Según ha explicado, siempre ha estado en contacto con Marvel Studios, intentando arrimar el hombro incluso en producciones ajenas en las que no participa activamente:

He ido hablando con Marvel de vez en cuando, siempre. Tenemos una relación muy buena, ¿sabes? Siempre es una conversación constante. Siempre busco sumar y ayudar en lo que sea, incluso si no es una película en la que yo participe. Y siempre estoy escribiendo. Es decir, es mi forma de desahogarme. Me encanta escribir.

Respecto a Deadpool, Reynolds tiene unas cuantas ideas sobre la mesa, pero deja caer que todo aquél que esté esperando una nueva aventura del antihéroe, tal vez debería hacerlo sentado.

Cualquier cosa es posible con ese personaje y en ese mundo, y eso permite tener muchísima libertad y narrativa de por sí. Tengo un par de cosas escritas que me encantan. No lo sé. Ya veremos cuándo es el momento adecuado. Ahora mismo no tengo ninguna prisa por hacer nada.

Hace unas semanas, el propio Reynolds afirmó que, si Deadpool regresa al cine, no será en en solitario, subrayando que "es un personaje secundario" y que "funciona mejor en grupo". Sea como —y cuando— fuere, será bienvenido.

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