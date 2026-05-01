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Meses después de pasar injustamente desapercibida en cines, llega al streaming una estupenda película basada en hechos reales que rezuma cine por todos los costados

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El rodaje de una de las películas que cambió el arte recibe una visión diferente

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Nouvelle Vague 2025 Richard Linklater
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Pedro Gallego

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2023 publicaciones de Pedro Gallego

Muchas películas sobre el proceso de hacer películas, o que retratan la trastienda de Hollywood, terminan no calando en el público general que no conoce mucho de estas maquinaciones y tampoco parecen sentirse atraídos por la misma. Es fácil verlas como fiestas privadas donde hay mucho divertimento, pero sólo si vienes con la lección aprendida.

Dicho de otra manera, parece que te has colado allí donde no pareces sentirte invitado. Pero han habido películas de mucho éxito que han tratado el proceso de hacer cine a base de hacerlo carismático y ocasionalmente mágico, incluso con las dificultades. Es lo que hace agradable una película como ‘Nouvelle Vague’.

Nuevos movimientos

Richard Linklater, experto en hacer películas que se sienten como estar invitado a una fiesta donde pululan personajes variopintos, rinde homenaje a Jean Luc-Godard, la renovación del cine francés y a un clásico que lo cambió todo como ‘Al final de la escapada’. Todo en una película exquisita y ágil que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

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En el Festival de Cannes, François Truffaut es coronado por su película debut, dejando a Jean-Luc Godard incluso más ansioso por dirigir una película, ya que es el último de les enfant terribles de Cahiers du Cinema en dar el salto de crítico a cineasta. Finalmente consigue financiación para hacer una película de crímenes y romance, aunque está determinado en hacerla de manera completamente a contracorriente para dar un resultado diferente.

De una obra tan radical y transformadora para el cine surge esta recreación que… acaba siendo bastante lo opuesto. Linklater no es un cineasta ajeno a experimentar, y ahí están sus pruebas en el cine de animación o sus orígenes independientes, pero en ‘Nouvelle Vague’ el que despierta es el contador espléndido y familiar de historias y de personajes complejos.

‘Nouvelle Vague’: aristas convertidas en atmósferas agradables

Nouvelle Vague 2025

Consigue hacer agradable una atmósfera de caos. Porque si un rodaje ya es una experiencia intensa, el de ‘Al final de la escapada’ es impredecible por la naturaleza única y ocasionalmente irritante de Godard, que termina siendo sostenida de manera sibilina por gente que sabe sacar la profesionalidad ante la adversidad. La película acaba siendo un estupendo reflejo del arte colaborativo de hacer cine, por mucho que haya un genio impulsándolo.

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De algunas aristas ampulosas crea un espacio donde casi quedarse a vivir, explorando así con gusto la figura del genio complicado. Algo que también elaboró en menos de un año con la también estupenda ‘Blue Moon’, mostrando que el cine de Linklater es algo inagotable y fabuloso que no debería faltarnos nunca.

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