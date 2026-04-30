La secuela de 'Las guerreras K-pop' todavía se hará de rogar. Mientras tanto, las Huntrix y los Saja Boys regresan para una serie de cortos que ya se pueden ver gratis

Parecía que nadie daba dos duros por ella antes de estrenarse, pero 'Las guerreras K-Pop' se ha convertido en un fenómeno histórico para Netflix y para las películas de animación. Las HUNTR/X han conseguido trepar hasta alzarse con el puesto a la película más vista de la historia de Netflix, además de llevarse el Oscar y arrasar a nivel musical.

El calentamiento

Obviamente, la secuela ya está en marcha de manera oficial desde Netflix y Sony Animation. Pero las cosas de palacio van despacio y 'Las guerreras K-pop 2' todavía se va a hacer de rogar unos cuantos añitos más.

Mientras tanto, y Netflix ni las HUNTR/X se detienen del todo, y según se acerca el primer aniversario de la película han lanzado una serie de cortos animados. Lo han hecho en una colaboración de McDonald's (irónicamente, algo bastante meta dentro del mundo de la película y del K-pop), y ya se pueden ver gratis en YouTube.

En España no nos han llegado, al menos todavía, los menús especiales centrados en las HUNTR/Xy los Saja Boys, pero por lo menos tenemos los cortos animados con Derpy, las cazadoras y la boy band demoniaca.

El colofón de la colaboración fue una reunión especial que marcaba la batalla definitiva entre los dos grupos en carne y hueso con una actuación de los cantantes de la banda sonora: Andrew Choil, kevin Woo, Neckwav, Samul Lee y Danny Chung representando a los Saja Boys y Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna como Rumi, Zoey y Mira.

Aunque Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna ya han actuado varias veces como las HUNTR/X en directo, esta marcaba la primera aparición de las voces de los Saja Boys. Veremos qué planes tienen en Sony y Netflix para 'Las guerreras K-pop 2', aunque por ahora siguen estando muy cotizadas y nos quieren tener entretenidos hasta que llegue el momento. Y, quizás esta vez, no quieran perderse el paso por los cines.

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