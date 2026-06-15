Acaba de llegar a Netflix una de las mejores comedias románticas recientes. Un anime que explota los mejores tropos del género y deja con ganas de más

Estos últimos meses Netflix se ha puesto las pilas con las licencias y ha ido fichando algunos animes que hasta ahora tan solo estaban disponibles en Crunchyroll, como 'Mushoku Tensei' o 'Shangri-La Frontier'.

Ahora bien, si nos gustan las comedias románticas, este anime de 2023 es de lo mejorcito que hemos visto recientemente en el género y acaba de llegar a la plataforma.

¿Jugamos?

Se trata de 'My Love Story con Yamada-kun at Lv999', una comedia romántica entre gamers que se desvirtualizan. La historia arranca cuando a Akane la acaban de dejar y decide perseguir a su novio en un evento offline de un MMORPG de fantasía al que jugaban juntos. Su estrategia no funciona, pero en cambio conoce a Yamada, un chaval bastante taciturno que está en su gremio.

No solo eso, resulta que Yamada es un jugador profesional bastante famosillo y le presenta a otros jugadores. Así es como Akane empieza a disfrutar de verdad del juego y gana un nuevo grupo de amigos, mientras descubre que el exterior frío de Yamada no es todo lo que parece.

La primera temporada de 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' tan solo consta de 13 episodios, ideal para una maratón larga de una tarde, pero nos deja una comedia romántica bien tierna y muy divertida con protagonistas más adultos de lo habitual. Un romance que se toma su tiempo y que además sabe aprovechar los mejores clichés y tropos del género para dar justo ese tipo de anime reconfortante que a veces necesitamos (y no hace falta nada más).

Aunque la primera temporada funciona de manera autoconclusiva, el manga de Mashiro aún continúa en publicación y tiene más de 60 capítulos pendiente de adaptar. Esperemos que la llegada de 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999' a un público mayor fuera de Crunchyroll suponga nuevas noticias y la siguiente temporada del anime pille carrerilla.

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