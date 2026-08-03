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Ni 'Re:Zero' ni 'Mushoku Tensei'. El anime isekai más popular del año es una fuerza arrolladora que continúa creciendo tras su final

El isekai de fantasía de Fuse continúa siendo el rey absoluto de las ventas

Tenshura
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Mariló Delgado

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Lo cierto es que 2026 está siendo un año buenísimo si nos gustan los animes isekai, porque además ha marcado el regreso de unas cuantas series como 'Re:Zero', 'Mushoku Tensei' o 'Ascendance of a Bookworm'. Aunque ahora que hemos pasado de sobra el ecuador del año ya tenemos en la mano las ventas de la primera mitad de 2026, y una cosa queda clara: Rimuru Tempest sigue siendo el rey absoluto del género.

Imparable, pase lo que pase

'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken') también ha sido otro de los animes isekai que regresaba con fuerza este año. Porque además de estrenar su cuarta temporada también ha llegado a cines la película 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste' para dejarnos un doblete de fantasía. 

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Durante este año Rimuru Tempest ha probado aún más su hegemonía, porque a pesar de la popularidad de sus "competidores", especialmente 'Re: Zero', 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ha vuelto a arrasar en ventas. Ya en febrero de 2023 el manga de Fuse y Taiki Kawakami alcanzó los 40 millones de copias vendidas, pero desde entonces los números han seguido creciendo y creciendo cada vez más.

El volumen 31 del manga se lanzó en febrero de 2026, y ya para mayo se habían vendido más de 345.000 copias tan solo de este volumen. En la lista de PR Times para los títulos más vendidos de 2026, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' se coronó como el isekai más popular del año, alcanzando también el segundo puesto de más vendidos en la lista de mangas shonen y seinen, siendo solo superado por 'Kingdom', de Yasuhisa Hara.

Tenshura

Oficialmente la historia de Rimuru se cerró el año pasado con el final de las novelas ligeras, aunque la adaptación a manga y a anime todavía continúa poniéndose al día poco a poco. Quizás el desenlace haya aumentado aún más el interés por 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ahora que es una historia "concluida", porque lo cierto es que lejos de perder fuelle, el isekai ha ganado todavía más potencia y se sigue reafirmando como uno de los pesos pesados de su género.

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