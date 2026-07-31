Es la película más loca del año sin discusión posible: Alexander Skarsgard se transforma por completo en el sensacional tráiler de 'Wicker'

A mi mujer le encanta leer libros que proponen romances imposibles, incluyendo el de una chica con una puerta -se titula 'Unhinged' y está escrito por Vera Valentine, que seguro hay algún interesado-, pero al enterarse de que existía 'Wicker' ha señalado que la nueva película protagonizada por Alexander Skarsgård supera a todo lo que ha leído hasta la fecha.

'Wicker' cuenta la historia de una mujer que vive en un pueblo pesquero y es objeto de burlas constantes por el resto de habitantes de la zona. Harta de verse rodeada por gente que no conecta con ella, un día decide encargar un marido hecho de mimbre para su propio disfrute personal.

Skarsgård es el encargado de interpretar a ese misterioso hombre de mimbre, mientras que su pareja para la ocasión estará interpretada por la oscarizada Olivia Colman. El reparto principal de este largometraje dirigido por Alex Huston Fischer y Eleanor Wilsonse completa con la participación de Elizabeth Debicki, Peter Dinklage y Richard E. Grant.

El estreno de 'Wicker' en Estados Unidos ha quedado fijado para el próximo 22 de octubre de 2026, desconociéndose por el momento cuándo podremos verla en España. Esperemos que no tarde demasiado, que tiene pinta de ser una alucinante comedia romántica de fantasía.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de comedia de 2026