La hija de Christopher Nolan tiene un papel crucial en 'La Odisea', pero hay que fijarse bien para verlo. Y comparte una conexión con 'Oppenheimer'

Aunque Zendaya es la encargada de dar vida a Atenea en 'La Odisea', la diosa tiene una presencia mucho mayor de lo que parece. Christopher Nolan volvió a esconder uno de esos pequeños detalles que solo perciben los que se fijan en los créditos o indagan en el proceso creativo de la película.

En esta ocasión, el secreto no está delante de la cámara, sino en la banda sonora compuesta por Ludwig Göransson, donde una voz muy especial acompaña algunos de los momentos más emotivos del viaje de Odiseo.

Un cameo muy especial

En las notas de la edición de la banda sonora, Ludwig Göransson revela que la voz que acompaña el tema principal de Odiseo pertenece a Flora Nolan, la hija del director. El compositor explica que escribió primero una versión para piano de la melodía y decidió que debía interpretarla una voz joven antes de presentar la música a Christopher Nolan.

Según cuenta Göransson, pidió a Emma Thomas, productora de la película y esposa de Nolan, que Flora acudiera al estudio para grabar la pieza. Fue entonces cuando encontró el sonido que buscaba para la película. La voz de Flora puede escucharse en el llamado 'Lamento de Odiseo' y es un elemento clave de la identidad musical del filme y una representación de Atenea que acompaña al héroe incluso cuando no aparece en pantalla.

Sin embargo, la participación de Flora Nolan no es nueva. Ya había aparecido en 'Oppenheimer', donde interpretaba a la joven que aparece en una de las visiones más perturbadoras de J. Robert Oppenheimer tras la prueba Trinity. Es la figura cuyo rostro se desintegra durante el discurso que el científico pronuncia ante sus compañeros, una imagen que se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la película.

Cuando le preguntaron por esa decisión de casting en 'Oppenheimer', Christopher Nolan ofreció una reflexión sobre el simbolismo de la escena. "Sinceramente, intento no analizar mis propias intenciones. Pero la cuestión es que si creas el poder destructivo definitivo, también destruirás a tus seres queridos. Así que supongo que esta fue mi manera de expresarlo de la forma más contundente posible", explicó en una entrevista con Deadline.

La presencia de Flora Nolan tanto en 'Oppenheimer' como en 'La Odisea' demuestra hasta qué punto el director introduce elementos personales incluso en sus producciones más ambiciosas. Detrás de los grandes presupuestos, los efectos prácticos y las historias épicas, Nolan sigue encontrando espacio para pequeños gestos que, aunque pasen desapercibidos, le dan una dimensión mucho más íntima a su cine.

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