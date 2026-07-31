Una de los mejores westerns de todos los tiempos, la película más exigente de Tom Cruise y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de julio de 2026

El verano avanza y este caluroso mes de julio ya llega a su final. Por ello, en Espinof ya tocaba hacer nuestro repaso a 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de julio de 2026, donde hay espacio tanto para títulos estrenados hace bien poco en cines como para películas de cine clásico, siendo así más probable que todos encuentren algo de su interés. Vamos allá

'Alicia en el país de las maravillas' en UHD

Algo que nunca entenderé es que Disney se niegue a lanzar en 4K sus películas animadas en España, pero la cosa puede cambiar cuando la única pista en español es en latino -por eso se lanzaron también 'Coco' o 'Encanto'-. Eso ha llevado a que Divisa insista y logre que se recupere este clásico fundamental de la historia del séptimo arte con su versión definitiva, ya que la mejor visual es tremenda. Se habría agradecido algún extra nuevo, pero bueno, celebremos poder tenerla así. Sale a la venta a un precio de 26,99 euros

'Centauros del desierto', steelbook en UHD

Uno de los mejores y más importantes westerns de la historia del cine. John Wayne mostró aquí su cara menos amable y ofreció una interpretación inolvidable, y seguramente también la más matizada de su carrera. La presentación en caja metálica tiene además un diseño precioso -especialmente la parte delantera- y la restauración en 4K es una auténtica maravilla, pero hay un pero heredado del pasado: Warner no llegó a editar el blu-ray en nuestro país, siendo ahí donde están los extras en las ediciones en steelbook para otros mercados -una lástima quedarnos sin ese audiocomentario a cargo de Peter Bogdanovich-. Por 29,99 euros será vuestra.

'Deep Blue Sea', steelbook en UHD

Una de las películas de tiburones más entretenidas de todos los tiempos. Es cierto que hay una escena que brilla mucho más que el resto, pero aquí Renny Harlin estuvo muy inspirado para ofrecer un gran pasatiempo veraniego. Ahora vuelve con un llamativo steelbook que además incluye la edición en 4K, donde la mejora en el apartado visual es clara con respecto al blu-ray -en lo sonoro sí que no hay cambios destacables-. Por 29,95 euros puede ser vuestra, y ojo que ya está agotándose en casi todas partes.

'Eyes Wide Shut', steelbook en UHD

Una de las mejores y más exigentes películas de Tom Cruise fue también su única colaboración con Stanley Kubrick. Con un fuerte contenido erótico, se trata de un thriller de lo más particular que algunos no entendieron en su momento. Ahora ha llegado el momento de recuperarlo en una preciosa edición en 4K que encaja muy bien con otros lanzamientos en steelbook de la filmografía de Kubrick realizados por Warner. Eso sí, sin extras nuevos, pero al menos se mantienen los ya presentes en el blu-ray comercializado en su momento. Os costará 29,95 euros

'La momia', steelbook en UHD

Lee Cronin estuvo muy inspirado en esta nueva versión de 'La Momia' en la que introdujo multitud de elementos más propios de la saga 'Posesión Infernal'. Una película tan cafre como entretenida que se merecía una edición física a la altura.

Es cierto que el steelbook quizá tiene un diseño demasiado sobrio para lo que acaba siendo la película, pero eso no quita que sea elegante y cumpla con creces su función. Y su contenido eleva todo aún más, ofreciendo una calidad de primer nivel, ofreciendo un gran detalle en el apartado visual y una sensacional pista en Dolby Atmos para el audio original en inglés.

En lo referente a los extras, las piezas documentales incluidas son demasiado breves y no da tiempo a que se profundice como se merece en la película. Eso sí, el audiocomentario a cargo de Cronin es toda una joya para cualquier amante de esta versión de 'La momia', mientras que la selección de escenas eliminadas es un muy buen complemento. El steelbook será vuestro por 36,95 euros

'Pillion' en blu-ray

Toda una sorpresa con la que Alexander Skarsgård vuelve a demostrar lo increíblemente versátil que es. Es probable que muchos esperasen algo más impactante a la hora de abordar el sadomasoquismo, pero aquí se opta por en un enfoque más medido que permite al espectador conectar más con sus dos protagonistas.

Divisa además presenta una gran edición en blu-ray -siendo además uno de los primeros países del mundo en los que se edita-, empezando por esa funda con un diseño llamativo y muy diferente al de la carátula interior. Además, no está libre de extras, llamando la atención que entre las entrevistas incluidas también se charle con Taylor Hunt, coordinador de intimidad. Os costará 21,99 euros

Crítica de 'Pillion'

'Super Mario Galaxy', steelbook en UHD

El fontanero más famoso del mundo regresa con una nueva aventura en la que el universo de Nintendo en la gran pantalla sigue creciendo. Más centrada en la acción y sin la necesidad de dedicar demasiado tiempo a la presentación de personajes, yo la disfruté tanto o más que su predecesora.

Ahora sale a la venta en varias ediciones en formato físico de lo más llamativas -y con una calidad audiovisual impresionante en su versión en 4K-. Por mi parte, solamente he tenido acceso a la edición sencilla en UHD, pero a priori el steelbook encaja muy bien con la segunda edición en caja metálica de la primera entrega, no tanto con el más soso que se lanzó inicialmente. Esa os costará 36,95 euros, pero los más sibaritas también tienen la opción de la edición huevo de Yoshi por 69,99 euros, ideal para aquellos que quieran darle una posición de privilegio en su colección -de lo contrario puede acabar siendo una opción algo aparatosa de más-.

Menciones especiales: 'Los intocables de Eliot Ness' y 'Posesión infernal'

Divisa recupera este clásico de Brian de Palma en una elegante presentación en caja metálica, con el aliciente del uso del relieve en las marcas de bala. Una edición imprescindible para cualquier fan de la película, pero que no es realmente nueva, pues hace unos años ya se incluyó en una edición coleccionista que incluía más complementos físicos. Por 32,99 euros será vuestra.

Sony relanza la mítica película de Sam Raimi en 4K, pero aquí no se ha limitado a incluir los discos ya comercializados en su momento, pues se ha hecho una nueva autoría de ambos para, por ejemplo, incluir Dolby Vision para ofrecer una calidad de imagen aún mayor, añadiendo también mejores en la pista de audio en versión original. Ojo además al excelente extra 'El legado imperecedero de Posesión infernal', que no se anuncia como nuevo pero lo es que incluye entrevistas a directores como Alexandre Aja o Stuart Gordon hablan sobre lo mucho que les gusta la película y la influencia de la misma. Os costará 29,95 euros sumarla a vuestra colección.

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