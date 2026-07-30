'Spider-Man: Brand New Day' revienta los cines con 100 millones en su primer día y destruye la fatiga por el cine de superhéroes

El éxito de películas como 'La odisea', 'Toy Story 5' o 'Michael' va a quedar rápidamente eclipsado por el extraordinario triunfo comercial de 'Spider-Man: Brand New Day'. Por ahora, la película protagonizada por Tom Holland lleva un día en cines en una cantidad limitada de países, lo que no ha impedido que arrase hasta el punto de haber alcanzado ya los 100 millones de recaudación.

El principal impulsor de esa cifra es China, donde 'Spider-Man: Brand New Day' ha sumado 35 millones de dólares en su primer día, lo que supone el mejor estreno para una película de superhéroes en dicho país desde 2019. Curiosamente, el trepamuros también liderada ese último gran éxito, pues 'Spider-Man: Lejos de casa' arrancó con 36 millones de dólares.

Arrasando con todo

Algunos quizá se sorprendan al no ver por ahí a 'Spider-Man: No Way Home', pero es que ese histórico crossover entre Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield no llegó a estrenarse en China. Los censores del país exigieron cortar el final por la fuerte presencia del a Estatua de la Libertad, pero Sony se negó a hacerlo.

Ahora la cuestión no es tanto hasta qué punto va a ser un éxito 'Spider-Man: Brand New Day' como si va a acabar superando la recaudación final de 'Spider-Man: No Way Home', que se quedó en 1921 millones antes de abandonar de forma definitiva los cines. El hecho de haberse estrenado en China juega muy su favor, pues 'Lejos de casa' ya sumó casi 200 millones allí y lo más probable es que 'Brand New Day' acabe superando esa cifra.

Obviamente, será este domingo cuando nos hagamos una idea más aproximada del éxito de 'Spider-Man: Brand New Day', pero nadie duda de que va a tener el mejor estreno del año y que es muy probable que supere la barrera de los 500 millones de dólares solamente durante este fin de semana. Y a seguir creciendo a partir de ahí, que la competencia en agosto no es muy pronunciada...

Lo que sí ha dejado totalmente claro es que no existe una fatiga real de cine de superhéroes, simplemente hace falta hacer películas que atraigan la atención del público. Ya veremos si 'Vengadores: Doomsday' también lo consigue.

En Espinof | Orden definitivo para ver todas las películas y series del Universo Marvel

En Espinof | Todas las películas de Spider-Man ordenadas de peor a mejor