El creador de 'Boku no Hero Academia' por fin tiene un nuevo manga en marcha. Tras despedirnos de Deku, lo nuevo de Kohei Horikoshi no es para nada lo que esperaba

En 2026 nos hemos tenido que despedir definitivamente de 'Boku no Hero Academia', aunque lo cierto es que Kohei Horikoshi puso punto y final a su manga de superhéroes en 2024. La historia de Deku se ha convertido por derecho propio en una de las grandes leyendas de la revista Weekly Shonen Jump, pero lo cierto es que Horikoshi no quiere retirarse y por fin tiene su próximo manga en marcha.

Cambio de aires

Horikoshi ya adelantó hace un año que andaba trabajando en algo nuevo, y que además iba a ser una manera de quitarse alguna espinita de lo que no pudo hacer como creador en 'Boku no Hero Academia'. Así que si pensábamos que iba a quedarse en el terreno de los superhéroes, vamos listos: es una de terror.

El siguiente manga de Horikoshi se llama 'Warawanaide yo Shijima-san', algo así como "No te rías, Shijima", y en principio será una historia autoconclusiva de 61 páginas. Ha sido descrita como un manga de terror con romance, y será publicada el próximo 10 de agosto con el número 37/38 de Shonen Jump, con el mangaka pegando un volantazo tremendo para sacarnos donde nos tiene acostumbrados.

Aunque 'Warawanaide yo Shijima-san' sea una historia corta, no significa que no pueda ser el inicio de un nuevo manga a largo plazo... Especialmente si tiene un buen recibimiento. Al fin y al cabo, 'My Hero Academia' también empezó como una historia corta titulada 'My Hero' a la que Horikoshi le pegó varias vueltas para poder publicarla como una serie larga. Por el momento se ha dejado ver una primera imagen de los protagonistas, y tendremos que esperar unas semanas más a ver qué tal arranca su historia (y si hay potencial para alargarla más)

Si su nuevo manga funciona bien, lo cierto es que será un proyecto muy interesante de ver. Horikoshi ya lleva años diciendo que quería meterse en el terreno del terror, y aunque en 'Boku no Hero Academia' hubo pinceladas no llegamos a tener una historia romántica como eje central, con lo que quizás ahora pueda desquitarse del todo.

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