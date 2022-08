'Boku No Hero Academia' originalmente iba a hacer de Deku un protagonista mucho más patético (y menos mal que lo cambiaron)

Ya de entrada, Izuku Midoriya (alias Deku) no tiene las mejores cartas en la mano al inicio de 'Boku No Hero Academia'. No tiene poderes de nacimiento, le han hecho bullying casi toda su vida, y luego le cuesta horrores aprender a controlar el One For All de All Might.

Es un personaje con ciertos tropos trágicos que logra muy bien que quieras estar en su equipo, pero es que en los inicios del manga iba a ser mucho más patético.

Un protagonista mayor...¿y oficinista?

Como muchas series de manga, 'Boku No Hero Academia' comenzó con una historia autoconclusiva titulada 'My Hero' que Kohei Horikoshi publicó en 2008. Aunque luego fue cambiando mucho, las bases del manga que conocemos ahora se plantaron allí, y nos da ciertas pistas de lo que podría haber sido.

En concreto quien más ha cambiado ha sido Deku, que tenía un diseño de personaje un poco menos cuqui y se llamaba Jack Midoriya. También era un poco patoso y la vida no le iba demasiado bien, pero este Midoriya era un oficinista enclenque que se encargaba de vender armas y diferentes objetos a los héroes profesionales.

Jack Midoriya tenía anemia, era tímido, quejica y todo el mundo le pisoteaba. Aunque no de la manera más legal ni ortodoxa, Jack también intenta convertirse en un héroe para hacer del mundo un lugar mejor... pero es muy posible que este planteamiento no funcionase a largo plazo para una serie en publicación continua, empezando con que un oficinista adulto no era el protagonista ideal para una serie orientada a adolescentes.

"Como el protagonista era un "salaryman", este manga no era muy apropiado para una revista shonen, " dijo Horikoshi cuando se reeditó la historia en 2018 en la Shonen Jump+. "Sin embargo, este one-shot es, para mi, mi obra maestra. Si puedo decirlo, es mi pico más alto y si tengo la oportunidad quisiera dibujarlo por completo de nuevo. Así de apegado emocionalmente estoy a él."

Después de unos cuantos cambios de cara a la serialización, Jack se convirtió en Izuku y se libró de algunos de los componentes menos agraciados de su personalidad y le quitaron unos cuantos años de encima. Deku también era un poco patético al inicio de la serie, sobre todo comparándolo con alguno de sus compañeros, pero poco a poco ha ido saliendo de su cascarón y ha demostrado que es uno de los mayores héroes del anime.