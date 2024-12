Stephen King también ha lucido su vena Stan Lee. Pero su primer cameo en el cine no tuvo nada que ver con una novela suya

Uno de los maestros indiscutibles del terror y referente tanto en la literatura como en el audiovisual, Stephen King no solo ha estado desde principios de su carrera desarrollando su extensa bibliografía, también ha tenido sus descansos para explorar una menos explotada pero siempre agradecida vena actoral.

Similar al trabajo de Stan Lee, King ha tenido también memorables cameos en películas y series basadas en sus historias, como 'It: Capítulo 2', 'Under the dome' o 'Kingdom Hospital'. Aun así, la primera vez que lo vimos en la pantalla no fue ninguna de esas, sino en 'Los caballeros de la moto', un clásico de culto que no estaba relacionado con algo que hubiera escrito él.

Escrita y dirigida por George A. Romero, otro maestro del terror por méritos propios y considerado el creador del zombi moderno, 'Los caballeros de la moto' era un proyecto muy distinto. En cierto sentido se puede considerar la 'Mad Max' de Romero, una que sustituye la estética post-apocalíptica por la artúrica, y la combina con la ambientación contemporánea en una sátira que cuenta con su característico humor.

Es apenas unos segundos lo que King aparece en pantalla. Su personaje, llamado simplemente "Hoagie Man" en los créditos, está comiendo un bocadillo mientras presencia unas justas en motocicleta y las comenta. En una de sus jocosas intervenciones, menciona que "no tengo huevos para vestir así", en referencia a las mallas que lleva un juglar. Oyendo los chascarrillos está su esposa real, Tabitha King, que hizo el cameo con él.

No es gran cosa, pero aquello fue suficiente para encender tanto a los fans del terror del terror del momento como a aquellos que lo redescubren con el paso del tiempo. Este pequeño favor fue además significativo para la relación entre King y Romero, ya que un año más tarde llegaría 'Creepshow', película dirigida por Romero y guionizada (y parcialmente protagonizada) por el propio King.

