Stephen King aún no ha podido trabajar con su director predilecto, pero le rindió homenaje en uno de los trabajos más extraños de su carrera

Con una prolífica carrera detrás y decenas de adaptaciones a toda su obra, Stephen King es el referente más claro de muchos creadores del terror. Eso no significa que él mismo no tenga sus propios referentes. King no ha tenido problemas en alabar el trabajo de otros, es algo que ha hecho tanto en sus propias redes sociales como en entrevistas.

Hay muchos autores que han sido influyentes en la carrera del escritor, pero solo a uno de ellos ha llegado a llamarle "el director más talentoso y alucinante del mundo". Se trata de Lars Von Trier, el cineasta danés es alguien fascinante para King, y reveló que "no se lo pensaría dos veces" si le pidiera llevar una de sus historias a la pantalla.

Desde aquellas declaraciones King nunca ha llegado a colaborar con Von Trier, al menos no directamente. Entre novela y novela el escritor hace sus pinitos en el audiovisual, y fue el principal encargado de sacar adelante 'Kingdom Hospital', la miniserie de quince episodios que era, precisamente, una adaptación de una serie danesa creada por Lars Von Trier.

La versión americana de "la 'Twin Peaks' danesa"

Referida a ella comúnmente como "la 'Twin Peaks' danesa", 'Riget' ('The Kingdom') ocurre es una serie de hospital bastante atípica en la que lo paranormal, los personajes esperpénticos y la mala baba están a la orden del día. La serie no tardó en ganar estatus de culto, y una fallida adaptación a largometraje dio vía libre a King a adquirir los derechos de una serie que le había fascinado.

Aunque la premisa entre ambas es la misma a nivel superficial, la ejecución no podía ser más distinta. El trabajo de Trier era profundamente experimental. Sus cuatro episodios iniciales pretendían ser "una película larga", su crudo estilo de filmación y su absurdista humor contrastaba mucho con el estilo muchos más convencional de la serie de King.

Pese a que también contaba con personajes pintorescos y eventos paranormales inexplicables, el relato de King era menos evocador y se notaba estirado como adaptación. Sus hasta los trece episodios estaban llenos de tramas secundarias que acercaban más su versión al melodrama. El autor no dudó en introducir elementos propios muy de la casa, como que todo sucedía en un hospital de Maine y en añadir un nuevo protagonista traumado.

Aunque tiene sus defensores, en última instancia fue el propio King el mayor defensor de su versión. Se habla de que puso de su propio dinero para ayudar a que saliera adelante y que la propia cadena no se esforzó mucho para que sobreviviera, colocándola en el mismo horario que la exitosa 'CSI'. Desde entonces este extraño homenaje a su cineasta favorito quedó en el olvido, aunque curiosamente la original volvió en 2022 con una inesperada temporada final.

