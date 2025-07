Hoy en streaming, el fin de toda una era con el regreso de HBO Max

Dos meses y cientos de memes después desde que en el marco de los upfronts 2025 desde Warner Bros. anunciasen que su plataforma estrella cambiaba, de nuevo, de nombre, ha llegado el día. Según adelanta el periodista de CNBC Alex Sherman y medios como Variety y Deadline partiendo de fuentes internas, hoy miércoles 9 de julio será el día en el que Max vuelva a llamarse HBO Max.

El cambio estaba programado para este verano, pero el silencio respecto al cuándo y el cómo ha sido absoluto. De hecho, en lo que estoy redactando esto todavía no hay comunicación oficial por parte de la plataforma. Ni en redes ni vía nota de prensa.

Tal como se está informando, los usuarios de la plataforma irán viendo a lo largo del día de hoy cómo las apps y web irá mutando de nuevo a HBO Max. Un cambio que no será simultáneo e instantáneo para todos pero, aparentemente algo más continuista que el proceso inverso, que vino con cambio de tarifas incluidas.

Max Emmys

Aun sin haber información oficial, hay una razón bastante de peso a la hora de cambiar hoy (o esta semana) y no más adentrados en el verano: el martes 15 de julio son las nominaciones a los Emmy 2025 y, por tanto, interesa no tener un lío de cambios de marca en medio. Sí, es una razón a medio camino entre lo estético y lo de "facilitar trámites" pero también bastante útil cara al espectador. Si ve que, como predigo, 'The Pitt' arrasa en las nominaciones, interesa más mandarles directamente al "nuevo nombre".

El cambio de marca se produce un par de años después (bueno, en España solo un año) de que desde la Warner Bros. Discovery de David Zaslav decidieran cometer uno de los mayores errores a nivel de imagen y branding de la historia reciente del streaming: quitar HBO, marca tan asociada a la televisión de prestigio, del nombre de la plataforma con la que te quieres merendar el mercado.

En este sentido en abril ya se empezó a gestar los cambios. La cúpula de Warner Bros. estaba bastante descontenta con la evolución de la plataforma y hallaron la clave: la falta de identidad. De ahí empezaron la jugada para volver a potenciar la marca HBO, algo que de alguna manera ya llevaban haciendo con algunas de las producciones recientes que pasaron de ser Max Originals a HBO Original.

En Espinof | Las mejores series de Max en 2025

En Espinof | Las series más esperadas de 2025