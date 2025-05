Warner reconoce el fracaso de Max y decide que la plataforma vuelva a llamarse HBO Max

En Warner han asumido que la marca Max ha sido un fracaso y han decidido que la plataforma de streaming vuelva a llamarse HBO Max. Tal y como aclara The New York Times, el anuncio se ha hecho hoy mismo por ejecutivos de la compañía, poniendo así punto y final a una decisión que muchos no entendimos en su momento.

Casey Bloys, presidente de HBO, ha explicado este nuevo cambio "es realmente una reacción a estar en el mercado durante dos años, evaluando lo que está funcionando e inclinándose realmente por ello". Una bonita forma de decir que la marca Max ha sido un fracaso y que no les ha quedado otra que recuperar la denominación anterior de la plataforma.

La nueva realidad

Lo cierto es que fui una de esas personas que se llevó las manos a la cabeza cuando Warner decidió prescindir de HBO en el nombre, ya que era una marca establecida y de prestigio. Imagino que eso pensaban que iba a limitar su alcance en el intento de competir de tú a tú con Netflix. Poco importaba que ese hubiese sido el gran punto en común de la plataforma del estudio que pasó de HBO Go (2008) a HBO Now (2015) y a HBO Max (2020), antes de que en 2023 se apostase con todo por Max.

Lo curioso es que en su momento se dijo que el miedo era que la llegada de los realities de Documentary a la plataforma diluyera la importancia de HBO, pero pesó mucho la sensación de que se estaba dejando de lado esa marca. Al final la realidad ha sido aceptar que Netflix está muy lejos de su alcance y que son felices siendo un servicio complementario, tal y como ha aclarado JB Perrette, presidente de streaming de Warner Bros Discovery:

Empezamos a escuchar a los consumidores que decían: «Oye, en realidad no queremos más contenido, queremos algo que sea diferente, queremos acabar con el rollo de la muerte con algo que sea mejor».

Ahí es donde el peso de HBO es demasiado importante como para no utilizarlo, ya que si no puedes competir jugando a lo mismo, siempre te queda la opción de hacerlo especializándote. Y ahí HBO tiene un prestigio que me parece imposible que Netflix logre tener algún día, que a finales del pasado mes de abril ya dejaron claro que la calidad iba a volver a primar por encima de la cantidad.

En Espinof | Las 13 mejores miniseries de la historia de HBO

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO