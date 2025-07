"Es lo mejor que hemos hecho". Para Freddie Prinze Jr, reunirse con Jennifer Love Hewitt en 'Sé lo que hicisteis el último verano' ha sido inenarrable

A finales de los años 90, el slasher, de repente, volvió a estar en la pomada. Después de 'Scream' todos querían volver a tener su propia sesión de saja-raja, y si estaba guionizada por Kevin Williamson, aún mejor. Por supuesto, el guionista no se durmió en los laureles y aprovechó para surfear la ola del éxito con películas como 'Sé lo que hicisteis el último verano', basada en la novela homónima de 1973 y que a lo largo de los años ha tenido segunda y tercera parte, una serie de Amazon Prime Video y, ahora, una secuela tardía en condiciones.

Sé lo que visteis en 1997

La nueva 'Sé lo que hicisteis el último verano', como buena legacy sequel, recupera a los actores supervivientes de las primeras dos películas, Jeniffer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr, junto a un puñado de nuevas víctimas del asesino del garfio. Ahora, en una entrevista con People, el actor le ha dedicado todas las loas posibles a su compañera.

Sé que cuando estamos juntos, son las mejores escenas que hemos hecho de cualquiera de las tres películas. Sé que hay otra por ahí, pero nunca la he visto. Estoy realmente orgulloso del trabajo que Love y yo reflejamos en la pantalla. Creo que es lo mejor que hemos hecho en la saga. Y no creo que haya nada que se le acerque.

La película que Prinze no ha visto, por cierto, es la directa a vídeo 'Sé lo que hicisteis el último verano 3', que daba un giro sobrenatural a la saga y era una especie de reboot extraño. Obviamente, hace como que no existe para centrarse en lo que le interesa: "Se sienta lo que se sienta en una reunión de instituto, eso es lo que sentimos. No sabes qué ha cambiado, qué es lo mismo. Estás emocionado por mostrar en qué eres mejor, ¿sabes a lo que me refiero? Esperas que se den cuenta".

Prinze tiene ya 49 años y Love Hewitt 46, pero eso no les ha impedido sumarse a la nueva moda de las secuelas nostálgicas, sobre todo después de ver el éxito de 'Scream (2022)' y 'Scream 6'. Eso sí: el actor ha dejado claro que no lo haría sin su compañera: "No tenía ninguna razón para no confiar en ella. Sé lo que significa ese personaje para Jennifer. Ha dado todo por esta chica y siempre lo ha hecho, desde la primera película". La legacy sequel se estrenará la semana que viene, el 18 de julio, y en una era de neo-slashers e inventivas audiovisuales, se agradece volver a la sangre, el garfio, las víctimas adolescentes y el asesino de turno haciendo de las suyas.

