El director de 'Masters del Universo' adelanta que Skeletor volverá a ser tan extremo y perturbador como siempre: "Es la encarnación de la masculinidad tóxica"

Durante décadas, Skeletor ha sido uno de esos villanos que se quedaron grabados en la memoria colectiva casi sin esfuerzo. No necesita un trasfondo complejo ni explicaciones rebuscadas para funcionar, su diseño es tan extremo y reconocible como el de He-Man, su opuesto perfecto. Si el héroe es una fantasía hipermusculada, Skeletor es el mal llevado al exceso, una calavera que se ríe del mundo desde debajo de una capucha morada.

Ese imaginario tan directo, casi infantil en su exageración, es precisamente lo que le convirtió en un icono instantáneo desde que apareció en las estanterías de las tiendas de juguetes. Y ahora, con la nueva adaptación de 'Masters del Universo', el director Travis Knight parece haber entendido que no hay que arreglar nada. Su Skeletor busca abrazar esa teatralidad caricaturesca y llevarla al cine con total sinceridad, incluso en los detalles más literales.

La reinvención de un villano

Desde el punto de vista de Travis Knight, Skeletor siempre ha sido un antagonista con más capas de lo que aparenta a simple vista. "Skeletor era un villano realmente interesante. Se veía genial. Daba miedo. Era gracioso. Era inseguro. Y luego, por supuesto, tenía una voz distintiva", le dijo Knight a Empire sobre la encarnación original de la caricatura. Ese equilibrio entre amenaza y ridículo es lo que le convirtió en un villano tan icónico en la serie de animación, y también lo que lo hace especialmente complicado de trasladar al cine sin perder su esencia.

Esa mezcla de tonos fue, precisamente, lo que atrajo a Jared Leto al proyecto. Knight lo explica así: "Quería que alguien creara su propia versión de eso". Y lejos de limitarse a imitar al Skeletor clásico, la intención era reinterpretarlo desde un lugar más contemporáneo, sin borrar su ADN.

"Jared nos contactó porque adora a Skeletor y tiene su propia historia con el personaje. Quería arriesgarse. Y finalmente llegamos a algo con lo que estoy muy contento. Skeletor es como la encarnación de la masculinidad tóxica"

El camino hasta llegar a este Skeletor no fue tan directo como podría parecer. Durante años, los distintos intentos de traer de vuelta 'Masters del Universo' plantearon cambios estéticos que suavizaban su imagen más extrema. Uno de ellos proponía que el rostro de Skeletor fuera una máscara de calavera dorada, una decisión que Knight rechazó: "Dije: '¡Al diablo con eso! Skeletor tiene cara de calavera'".

Para Knight, no hay que buscar excusas narrativas para un villano que siempre ha funcionado desde lo puramente visual y simbólico. "Es una calavera viva, parlante y con emociones, y punto", aclaró, haciendo referencia a que, a veces, respetar el espíritu original -aunque sea absurdo, grotesco o excesivo- es la mejor manera de conectar con lo que hizo grande a un icono desde el principio.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026