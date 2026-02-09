España ha tenido durante diez años el mejor parque acuático del mundo. Está en Tenerife y tiene atracciones de récord

En una industria de los parques de atracciones en la que lo temático cada vez gana más peso frente a la adrenalina, los parques acuáticos se convierten en una gran alternativa para los amantes de las emociones fuertes. Además de ayudar a sobrellevar días calurosos, ofrecen un tipo de experiencia trepidante que no se encuentra en ningún otro sitio.

Al contrario que con los parques temáticos de grandes marcas, donde hay que mirar viajes a Europa, Estados Unidos o Asia, si hablamos de parques acuáticos la mayor referencia queda mucho más cerca. Localizado en Tenerife, Siam Park es para muchos lo mejor del panorama. La comunidad de TripAdvisor lo ha nombrado diez años seguidos el mejor parque acuático del mundo. Este 2026, FIJET España le otorgaba el galardón a mejor parque temático patrio.

En sus 18,5 hectáreas (el más grande de Europa) alberga más de 20 atracciones que quitan el hipo. Con alturas de 3 metros, su Wave Palace tiene las olas artificiales más altas del mundo. Destaca también Tower of Power, un tubo acuático de 28 metros (uno de los más altos del mundo) que pasa por un acuario de tiburones. Saifá, por su parte, es otra de las favoritas del parque, una vertiginosa carrera por parejas en un circuito lleno de curvas.

Fue el pasado 2025 cuando Waterbom Bali rompió la racha y le arrebató el primer puesto al mejor del mundo por la comunidad de TripAdvisor. El parque indonesio es una de las atracciones principales en la región, con una atractiva ambientación tropical (que permite incluso la reserva de cabañas) y una gran combinación entre atracciones de relajación y trepidantes.

Mientras el parque de Tenerife sigue conquistando a visitantes, la fama de Siam Park no sale gratis. Desde hace años los mismos promotores están intentando infructuosamente poner en marcha un segundo parque en Gran Canaria, proyecto que ha sido recibido con críticas por parte de grupos ecologistas y con resistencia por parte de la justicia, que en 2022 no creía que se contase con suficientes recursos hídricos. Al enorme gasto de agua que supondría se suma su posición en tierras inundables que comprometen la seguridad del parque.

