'El caballero de los siete reinos' acaba de revelar el mayor secreto de Poniente, y no está relacionado con la verdadera identidad de Egg

Aunque 'El caballero de los siete reinos' sea una precuela de 'Juego de tronos', lo cierto es que la serie funciona por sí sola. Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) no comparten pantalla con los grandes nombres del universo de Poniente, y su destino no resulta obvio para quien no tenga presente el trasfondo creado por George R. R. Martin.

Dunk es, por ahora, un caballero errante sin apellido ni gloria; y Egg, está tan lejos del Trono de Hierro que su futuro parece anecdótico frente al de sus familiares. Sin embargo, el episodio 3, introduce una grieta en esa aparente insignificancia: el encuentro con una adivina (Jenna Boyd) que lanza dos profecías opuestas.

Ojo, porque a partir de aquí habrá spoilers de la serie y los libros en los que se basa

Profecías de Poniente

En la revelación, la adivina augura para Dunk, una vida de éxito y riqueza, y para Egg, un destino oscuro marcado por el fuego y la corona. Dunk se burla, Egg escucha con miedo. Y aunque la serie todavía no ha confirmado nada, la historia de Poniente ha demostrado una y otra vez que las visiones y los augurios no son simple superstición, sino una parte más de este universo.

De hecho, la adivina no es un caso aislado dentro del universo de George R.R. Martin. En 'Juego de tronos', otra mujer predijo a una joven Cersei que se casaría con un rey, sería reemplazada por una reina más joven y perdería a sus hijos; y en 'La casa del dragón', los sueños proféticos de los Targaryen se tratan casi como un don hereditario. Aunque los métodos cambian -sueños, visiones, profecías-, la idea de que el futuro pueda ser anticipado tiene precedentes claros. Por eso, aunque Dunk se ría de la adivina, el propio canon de la saga invita a tomarse sus palabras en serio.

Para Dunk, la predicción suena a consuelo fácil: éxito, reconocimiento, una fortuna que hoy parece inalcanzable. Sin embargo, los textos de Martin confirman que ese caballero errante acabará ascendiendo hasta convertirse en Lord Comandante de la Guardia Real, un honor reservado a los mejores guerreros del reino. Su nombre acabará ocupando páginas enteras en el Libro Blanco, y se lo recuerda como un héroe de las Rebeliones Fuegoscuro. Lo que hoy parece una exageración, en realidad encaja con lo que el futuro le tiene preparado.

Sin embargo, la profecía sobre Egg, en cambio, es mucho más inquietante: recién revelado como Targaryen, tiene previsto convertirse en rey, morir en un incendio y ser llorado por solo unos pocos. Suena cruel para un niño que todavía viaja como su escudero y aprende a sobrevivir en el camino, pero el canon vuelve a jugar a favor de la adivina: Egg terminará siendo Aegon V, “el Improbable”, un rey que intenta reformar Poniente a favor de los más humildes y se gana la enemistad de los grandes señores. Su reinado es incómodo para los poderosos y, como tantas veces en esta saga, el idealismo se paga caro.

La muerte de Egg en la Tragedia de Refugio Estival (Summerhall) cierra el círculo de la profecía: el fuego, el desastre, la sensación de alivio entre quienes se oponían a sus reformas. Incluso Dunk muere con él, cumpliendo su destino de lealtad hasta el final. Con ese conocimiento en mente, la escena de la adivina adquiere otra capa más, porque ya no es solo un momento misterioso, sino una promesa que convierte cada paso de Dunk y Egg en una especie de cuenta atrás. Verlos avanzar sabiendo hacia dónde se dirigen hace que su viaje sea incluso más emocionante.

