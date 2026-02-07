"Mis amigos cercanos estaban muy nerviosos". Rosa Rodríguez cuenta cómo fue el después de ganar el bote de 'Pasapalabra'

El histórico bote de 'Pasapalabra' el pasado jueves consiguió reunir frente a la pantalla a casi cuatro millones de españoles. La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez, que los espectadores llevaban siguiendo durante más de 300 programas se zanjó cuando Rosa consiguió responder la M, última letra que le quedaba del rosco y que le permitió llevarse 2.716.000 euros.

En una entrevista a 20minutos Rosa comentaba cómo fue mantener el secreto, ya que el programa se emitió con dos semanas de retraso. "Me he hecho la sueca no quedando con nadie y pasando mucho tiempo con mi familia". Sus padres y sus hermanos eran los únicos que sabían el resultado, y ha vivido los nervios de su círculo cercano, que estaban en vilo hasta el último momento. "Mis amigos cercanos estaban muy nerviosos y yo lo estaba pasando mal intentando calmarlos. Les decía 'disfrutad sea lo que sea' porque yo he disfrutado de la etapa".

Para Rosa, la confidencialidad era parte de lo que le daba sentido a la experiencia completa, ya que siempre ha sido una gran fan del programa como espectadora. "Los días de bote para mí eran todo un evento como finales de mundial de fútbol, de Champions. Quería mantener la ilusión".

Los momentos finales del programa fueron muy tensos para Rosa y los espectadores en casa. Con tan solo la letra M separándola del bote, cedió el turno varias veces hasta que se atrevió a lanzarse con "Morrall", apellido del jugador de la NFL Earl Morrall. A la pregunta de cómo se acordaba del deportista (que lleva fallecido desde 2014), la concursante admite que es parte del "trabajo de preparación y análisis del programa".

"En mi base de datos yo no tenía que nunca se hubiese preguntado por un jugador de la NFL, pero en años anteriores sí se había preguntado por algún entrenador, por jugadores valiosos de otros deportes. En algún momento dije, por si acaso me voy a mirar estos del fútbol americano, a ver si por lo que sea algún día se les ocurre preguntarlo. Y mira, cayó".

Con respecto a cómo cambia su vida, la jugadora afirma que ahora le toca "volver a la realidad". Ha pasado aproximadamente un año de su vida dedicado a 'Pasapalabra', y eso por no contar el tiempo que pasó antes preparándose para poder entrar al programa. Además de recuperar tiempo con familia y amigos, afirma que parte del dinero estará dedicado a viajes, y parte a cursos de cocina que lleva tiempo deseando hacer. El bote será también lo que le permita acceder a una vivienda propia. "Ahora podré darle tranquilidad a mi familia".

En Espinof | 2.272.000 euros, seguir formándose y buscar la tranquilidad. Cómo el bote de 'Pasapalabra' cambió la vida de Rafa Castaño

En Espinof | "Quiero dar el bote con un nivel". El director de 'Pasapalabra' sobre cuántas palabras difíciles hay en el rosco