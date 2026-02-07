HOY SE HABLA DE

"Mis amigos cercanos estaban muy nerviosos". Rosa Rodríguez cuenta cómo fue el después de ganar el bote de 'Pasapalabra'

La concursante tuvo que mantener el secreto durante dos semanas

Rosa
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
miguel-rodriguez

Miguel Solo

Editor
miguel-rodriguez

Miguel Solo

Editor
twitter
1179 publicaciones de Miguel Solo

El histórico bote de 'Pasapalabra' el pasado jueves consiguió reunir frente a la pantalla a casi cuatro millones de españoles. La rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez, que los espectadores llevaban siguiendo durante más de 300 programas se zanjó cuando Rosa consiguió responder la M, última letra que le quedaba del rosco y que le permitió llevarse 2.716.000 euros.

En una entrevista a 20minutos Rosa comentaba cómo fue mantener el secreto, ya que el programa se emitió con dos semanas de retraso. "Me he hecho la sueca no quedando con nadie y pasando mucho tiempo con mi familia". Sus padres y sus hermanos eran los únicos que sabían el resultado, y ha vivido los nervios de su círculo cercano, que estaban en vilo hasta el último momento. "Mis amigos cercanos estaban muy nerviosos y yo lo estaba pasando mal intentando calmarlos. Les decía 'disfrutad sea lo que sea' porque yo he disfrutado de la etapa".

Rosa

Para Rosa, la confidencialidad era parte de lo que le daba sentido a la experiencia completa, ya que siempre ha sido una gran fan del programa como espectadora. "Los días de bote para mí eran todo un evento como finales de mundial de fútbol, de Champions. Quería mantener la ilusión".

Los momentos finales del programa fueron muy tensos para Rosa y los espectadores en casa. Con tan solo la letra M separándola del bote, cedió el turno varias veces hasta que se atrevió a lanzarse con "Morrall", apellido del jugador de la NFL Earl Morrall. A la pregunta de cómo se acordaba del deportista (que lleva fallecido desde 2014), la concursante admite que es parte del "trabajo de preparación y análisis del programa".

"En mi base de datos yo no tenía que nunca se hubiese preguntado por un jugador de la NFL, pero en años anteriores sí se había preguntado por algún entrenador, por jugadores valiosos de otros deportes. En algún momento dije, por si acaso me voy a mirar estos del fútbol americano, a ver si por lo que sea algún día se les ocurre preguntarlo. Y mira, cayó".
Si el aceite de motor de tu coche se vuelve negro al poco tiempo de cambiarlo no te asustes: está haciendo bien su función
En Motorpasión
Si el aceite de motor de tu coche se vuelve negro al poco tiempo de cambiarlo no te asustes: está haciendo bien su función

Con respecto a cómo cambia su vida, la jugadora afirma que ahora le toca "volver a la realidad". Ha pasado aproximadamente un año de su vida dedicado a 'Pasapalabra', y eso por no contar el tiempo que pasó antes preparándose para poder entrar al programa. Además de recuperar tiempo con familia y amigos, afirma que parte del dinero estará dedicado a viajes, y parte a cursos de cocina que lleva tiempo deseando hacer. El bote será también lo que le permita acceder a una vivienda propia. "Ahora podré darle tranquilidad a mi familia".

En Espinof | 2.272.000 euros, seguir formándose y buscar la tranquilidad. Cómo el bote de 'Pasapalabra' cambió la vida de Rafa Castaño

En Espinof | "Quiero dar el bote con un nivel". El director de 'Pasapalabra' sobre cuántas palabras difíciles hay en el rosco

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios