2.272.000 euros, seguir formándose y buscar la tranquilidad. Cómo el bote de 'Pasapalabra' cambió la vida de Rafa Castaño

Estos días se está disputando el duelo por el bote más alto en la historia de 'Pasapalabra'. Rosa Rodríguez y Manu Pascual serán uno de los dos concursantes que se lleven la friolera cantidad de 2.668.000 euros. Ha llovido un poco desde el último bote, con Manu alcanzando récord de longevidad superando ya los 400 programas y dejando por detrás los 360 de Orestes.

Hace tres años, fue Rafa Castaño el que hizo historia llevándose 2.272.000 euros. La noche del jueves 16 de marzo de 2023 se saldaba una disputa de cientos de programas entre Castaño y Orestes. La pareja se había hecho muy mediática, antes del gran premio visitaron 'El Hormiguero' donde Castaño recordaba que de ir de concurso en concurso no se puede vivir tranquilo, a no ser que ganes el gran bote, claro.

Fue una entrevista profética, porque años más tarde parece que vive muy tranquilo. En declaraciones después de su victoria afirmaba que quería usarlo principalmente para tener más tiempo libre. Para el anonimato, para leer, aprender idiomas, invertirlo y dedicarse a hacer lo que le gusta. Más allá de algún viaje por el mundo no cabían grandes dispendios en su plan. El sevillano siempre se ha jactado de ser más privado y tranquilo que su rival Orestes, que durante mucho tiempo fue el favorito del público.

En su reapación en el programa 'Agárrate al sillón' el pasado julio, Castaño actualizaba sobre su situación y demostraba que había cumplido su palabra de no dejar de formarse. "He estado, principalmente, descansando y también formándome, cambiando un poco de vida y ahora me dedico a la Inteligencia Artificial".

A la clásica pregunta de cuánto se llevó Hacienda, Castaño también parecía conforme en su día. "Yo he sido un gran beneficiado de los impuestos. La educación y la sanidad pública han hecho de mí quien soy", afirmaba en una entrevista con AS. Se estimaba que le retuvieron un millón en impuestos por el IRPF. En la misma entrevista admitía que "tengo un 1.200.000 euros en el banco. Creo que no lo voy a pasar mal".

