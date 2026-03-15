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"Escucha, hijo de puta, esta es mi serie". La única actriz que plantó cara a Denzel Washington cuando quiso imponer su criterio

"Escucha, hijo de puta, esta es mi serie". La única actriz que plantó cara a Denzel Washington cuando quiso imponer su criterio

El resultado de esta disputa fue uno de los mejores episodios de todo 'Anatomía de Grey'

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Denzel John
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Mikel Zorrilla

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Denzel Washington es uno de los actores más reputados de Hollywood. Con una larga carrera a sus espaldas repleta de éxitos de taquilla y dos Óscar en su haber por sus interpretaciones en 'Tiempos de gloria' y 'Training Day', también ha hecho varis incursiones detrás de las cámaras. Eso sí, en televisión solamente cuenta con un crédito como director, y se ve que su experiencia en 'Anatomía de Grey' no fue precisamente buena.

Ellen Pompeo a Denzel Washington: "¡Si apenas sabes dónde está el cuarto de baño!"

Hay que remontarse diez años en el tiempo para encontrar 'El sonido del silencio', noveno episodio de la temporada 12 de 'Anatomía de Grey'. Un capítulo muy bien considerado -es uno de los mejores valorados de la serie en IMDb con una nota media de 9,3-, pero eso no impidió que la relación de Washington con Ellen Pompeo en el set fuese un tanto complicada. 

La propia actriz ha desvelado este hecho en el podcast Tell Me With Ellen Pompeo, pues hubo una escena en la que improvisó un poco y dio indicaciones a otro miembro del reparto, lo cual llevó a un enfrentamiento con Washington:

Yo le decía: 'Mírame cuando te disculpes. Mírame'. Y eso no estaba en el diálogo. Y Denzel me regañó duramente. Me dijo: 'Soy el director. No le digas lo que tiene que hacer'.

Fue entonces cuando la actriz estalló: "Yo le dije: 'Escucha, hijo de puta, esta es mi serie. Este es mi plató. ¿A quién se lo estás contando? ¡Si apenas sabes dónde está el cuarto de baño!'". Y es que lo cierto es que Washington ni siquiera era un gran seguidor de 'Anatomía de Grey'. La fan era su mujer Pauletta, quien visitó poco después el set.

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"Le dije a su esposa: Sí, me gritó hoy. Sí, me desquitó hoy, y no estoy bien con él, no lo miro ni le hablo", recuerda Pompeo, quien pese a todo tiene el máximo respeto hacia Washington y la experiencia con él en la serie médica: "Apasionado y fogoso, y ahí reside la magia, ahí reside lo bueno. Fue una experiencia increíble; de ​​verdad que sí".

De hecho, ella misma reconoce que nunca esperaba que la leyenda de Hollywood fuese a dirigir un episodio de la serie: "¿Se imaginan a Denzel Washington dirigiendo un episodio de 'Anatomía de Grey'? Eso es algo que nunca pensé que vería, jamás”, aunque también matiza que "creo que lo vio como un buen ejercicio para simplemente venir y dirigir algo rápido".

Lo cierto es que Washington no ha vuelto a dirigir episodio de serie alguna, aunque él mismo dice que ni siquiera recuerda que el incidente tuviera lugar: "Todo está bien".

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