"Soy la estrella de la película, no me vuelvas a tocar". Esta fue la petición que hizo Denzel Washington en el rodaje de este thriller de acción

El mundo de las películas de acción tiene un personaje que bien podríamos clasificar como un héroe en la sombra. El coordinador de las escenas de acción es un tipo de especialista que no solo coreografía los golpes y caídas, sino que trabaja codo a codo con los actores principales para garantizar que cada escena luzca impactante y que al mismo tiempo se haga de forma segura. Entre ellos, destaca Olivier Schneider, conocido por haber trabajado con algunas de las mayores estrellas de Hollywood. Como por ejemplo Denzel Washington.

Schneider recuerda especialmente su encuentro con Washington durante el rodaje de 'El invitado', un thriller de acción dirigido por Daniel Espinosa que también está protagonizado también por Ryan Reynolds y Robert Patrick. La película sigue a un agente de la CIA que debe proteger a un fugitivo mientras ambos huyen de peligros constantes, un escenario perfecto para poner a prueba la coordinación de peleas.

Trabajando con leyendas

En declaraciones recogidas por Legend en sus redes, Schneider contó una curiosa exigencia que tiene Washington. El primer día, el coordinador mostró al actor las previsualizaciones de las peleas que había rodado con los especialistas y dobles, mientras Denzel lo evaluaba con pequeñas preguntas para comprobar si había estudiado bien el guion. Tras ver el vídeo, Washington intervino.

El primer día que lo conozco, tengo que mostrarle las previsualizaciones que rodé, es decir, las escenas de lucha que rodé con los especialistas y su doble, para mostrarle cómo serían esas peleas y qué haría. Antes, me pone a prueba, me hace pequeñas preguntas (...) para ver si he leído el guion... (...) si he hecho mi tarea, básicamente. Ve una y luego dos peleas, contento, y me dice: 'Espera un poco'. Volví a poner la pelea y me dice: 'No, ahí me tocó seis veces, yo lo toqué cinco veces, soy la estrella de la película, no me va a volver a tocar'.

El coordinador, un poco sorprendido, le explica: “Este oponente es tu antagonista, tendrás otra pelea con él al final. Entonces, ¿qué sentido tiene tener otra pelea al final si ya lo has vencido la primera vez?”.

Washington terminó aceptando, pero con su característico humor y rigor dijo: "¡Entonces él me golpeará cinco veces y yo le golpearé cinco veces!".

