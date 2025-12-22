La temporada 4 de 'Bleach TYBW' desvela su primer trailer. El último combate de Ichigo promete ser una batalla épica para poner fin a una era de anime

Muchos fans de 'Bleach' ni siquiera esperaban que el anime fuera a tener una conclusión real, porque la serie se despidió en 2012 sin adaptar del todo el manga de Tite Kubo. La cosa cambió en 2022 cuando se estrenó 'Bleach: Thousand-Year Blood War' de la mano de Studio Pierrot, prometiendo poner el broche de oro a la historia de Ichigo Kurosaki y subiendo el nivel de una manera espectacular.

Las cosas de palacio van despacio

Ya con 'Bleach: Thousand-Year Blood War', en Pierrot demostraron que se estaban tomando el legado de 'Bleach' muy en serio y que querían darle el mimo que se merece. La calidad de las últimas temporadas ha sido espectacular e incluso han creado Pierrot Films, una rama de su estudio dedicado a animes de corta duración pero una calidad altísima.

Así hemos llegado a la cuarta y última temporada de 'Bleach: Thousand-Year Blood War', que pondrá punto y final a la historia y con sus avances promete ser una despedida explosiva. Durante la Jump Festa 2026, Ichigo también ha tenido su espacio y se ha desvelado el primer tráiler de esta nueva temporada, con una retrospectiva de todo lo que ha ocurrido hasta ahora y un avance bien cargadito de acción.

El final de 'Bleach', que lleva el subtítulo de 'The Calamity' promete ser un cierre bien emocional y poner fin a una de anime. Porque tras 'Naruto', 'Bleach' será el segundo de los animes del "Big Three" que se despide definitivamente. Por ahora falta concretar el día de estreno definitivo, pero Pierrot ya ha confirmado con el nuevo tráiler que 'Bleach: Thousand-Year Blood War' regresará en julio de 2026 con la temporada de anime de verano.

Y, si nada cambia, podremos seguir viendo el anime en simulcast a través de Disney+, donde tenemos disponible tanto la serie original como la continuación, 'Bleach: Thousand-Year Blood War'.

