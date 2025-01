Ni 'One Piece' ni 'Naruto'. El anime del Big Three que se merece un remake para ya es 'Bleach', y sus nuevas temporadas me han convencido

Últimamente tenemos los remakes de anime a la orden del día, y algunos parece que los venían pidiendo. 'Ranma 1/2' ha estrenado el suyo hace unos meses, y la obra de Eiichiro Oda próximamente tendrá un lavadito de cara de sus primeras sagas con 'The One Piece'.

Y es que parece que se ha abierto la veda con los animes populares, especialmente los larguísimos. Esos que sufren de un caso extremo de relleno, y de calidad irregular. Los fans llevan años pidiendo un remake de 'Naruto' que arregle su ritmo nefasto. Pero si hablamos de animes del Big Three, yo personalmente creo que el que necesita y se merece un remake para ya es 'Bleach'.

La base es buena

La verdad es que 'Bleach' siempre había sido una cuenta pendiente que tenía ahí. Porque cuando se emitió en España nunca pude pillarla bien en la tele y en su momento no me llamaba la atención como podía hacerlo 'One Piece', 'Inuyasha' o cualquiera de las series de los 2000. Pero a raíz de 'Thousand-Year Blood War', el anime centrado en el último arco, la verdad es que me picó un poco el gusanillo.

Sobre todo porque la animación tenía una pinta tremenda, con unos colores neones y un diseño precioso. Y claro yo quería enterarme de todo lo que estaba pasando con Ichigo y las ochenta mil espadas diferentes que parecía tener.

Así que me metí desde en principio con la 'Bleach' original. Y hay que decir que pese a sus fallos, siendo un anime de su era, la verdad es que me empezó a enganchar desde el primer momento. Ichigo me cayó bien desde el principio: es un chaval majísimo, un hermano mayor de los que da gusto tener, un buen amigo... Y encima tenía una dinámica genial con el resto del grupo y el lore de los Shinigami, los Hollow y toda la Sociedad de las Almas me tenía enganchada.

Pero amigos, entonces llegó el relleno.

Personalmente, a mi algo de relleno no me molesta, e incluso hay capitulillos divertidos como el del capitán Hitsugaya uniéndose al equipo de fútbol de Karin Kurosaki. Pero el gran pecado de la serie es cuando te cascan una saga de relleno insulsa e innecesaria en medio de una saga principal, dejándote con la historia a medias justo en lo más interesante durante decenas y decenas de caìtulos. A mitad de una pelea, antes de la resolución de una trama importante... Y suma y sigue.

Tampoco ayuda la calidad irregular de la animación, que eso es un poco algo a lo que estamos acostumbrados con los animes "de la época". Pero sí que es cierto que para los que están acostumbrados a los animes más modernos, puede ser un dolor de muelas.

Pero puede ser mejor

Sin embargo, 'Bleach' es un anime que me ha enganchado por completo. Las peleas son ingeniosísimas, los villanos son tremendos y de verdad da un gustazo total cuando les parten la crisma. Los protagonistas son un grupo majísimo (por mucho que Ichigo sea un Mary Sue de manual), y realmente la manera en la que está construida la narración y el pasado de la Sociedad de las Almas me tenía en ciertos momentos pegada a la tele como si fuera una telenovela.

Así que me da mucha pena que 'Bleach' se haya quedado, en cierta medida, como el Patito Feo del Big Three con el paso de los años. Pero 'Thousand Year-Blood War' está demostrando que con un buen lavado de cara y mucho mimo, la historia de Ichigo también puede brillar, y que se lo merece.

Cada temporada en Pierrot han ido subiendo aún más el nivel visual, llegando a unos niveles cinematográficos que el estudio no se había marcado hasta ahora. Se ve que el cambio de filosofía, apostando por animes de corta duración pero de mayor calidad, les ha sentado de miedo en el estudio y 'Bleach: 'Thousand Year-Blood War' está siendo el ejemplo perfecto de todo lo que pueden dar de sí.

Una animación tremenda, coreografías de infarto, una banda sonora finísima y una dirección muy cuidada están haciendo de 'Bleach' uno de los animes de acción a tener en cuenta cada año. Y la gran pena es que en Disney+ apenas lo estén cuidando para su distribución en España: con la publicidad justita y sin molestarse si quiera en doblar la serie.

Así que tragarse los casi cuatrocientos capítulos de la 'Bleach' original ha merecido, y mucho, la pena. No solo por llegar a 'Thousand Year-Blood War', si no porque he saldado una pequeña cuenta que tenía pendiente y por fin he entendido por qué 'Bleach' se ganó en su momento pertenecer a ese tremendo podio del anime.

Pero desde luego también me ha activado la imaginación, y me ha hecho desear con muchísimas ganas que Pierrot se anime a pegarle una buena vuelta y hacer un remake del nivel que se merece la obra de Tite Kubo.

