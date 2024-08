'The One Piece', todo lo que sabemos sobre el remake del anime de piratas para Netflix. Qué estudio se encarga, primeras imágenes y mucho más

En la quiniela de cosas que podían pasar en el mundo de 'One Piece', lo que seguro que nadie tenía en la papeleta era un remake del anime. Y menos todavía teniendo en cuenta que ni el anime original de Toei Animation ha terminado todavía ni mucho menos el manga de Eiichiro Oda.

Pero con 25 años de emisión y más de 1100 capítulos, no es fácil ponerse al día con el anime clásico, así que 'The One Piece' tiene un objetivo muy claro: atraer a las nuevas generaciones. Y a aquellos que todavía tienen pendiente meterse a la historia de Luffy pero aún son reticentes, claro.

Así que tenemos en marcha 'The One Piece', un nuevo anime fresquito y con su propio toque para llevarnos de travesía con los Piratas de Sombrero de Paja desde cero. Y esto es todo lo que sabemos del nuevo anime por ahora.

De qué va esta vaina

Si llegamos de nuevas a 'One Piece' , esta es la historia de Monkey D. Luffy, un chaval que se comió la Fruta Gomu Gomu de pequeño y ahora es un hombre de goma. Luffy sueña con convertirse en el Rey de los Piratas y encontrar el legendario tesoro One Piece, pero para lograrlo primero debe reunir una tripulación a la altura.

Así comienza su aventura en el mar East Blue, donde recluta a un espadachín llamado Zoro, una ladrona llamada Nami, un tirador llamado Usopp y un cocinero llamado Sanji. Aunque el inicio de su aventura juntos es muy accidentada y primero tendrán que enfrentarse a algunos fantasmas del pasado.

'The One Piece' empezará adaptando la Saga del East Blue del manga de Eiichiro Oda, y dependiendo del ritmo del anime podemos esperar una primera temporada que ronde entre los 12 y los 25 episodios.

Primeros vistazos

Desde que se anunció el proyecto en diciembre de 2023, todavía no se ha dejado ver ningún tráiler. Pero durante el One Piece Day de 2024 se compartió un video sobre la producción del anime con sus responsables y se han dejado ver unas primeras imágenes de concept art.

Estas imágenes recogen algunos momentos clave de estos primeros arcos de 'One Piece', como la promesa de Zoro a su amiga Kuina o un vistazo al pasado de Buggy y Shanks.

Aunque hay que tener en cuenta que estos son artes conceptuales para captar el estilo y el ambiente, así como las expresiones de los personajes, y no tienen por qué representar el acabado final del anime de 'The One Piece'.

El equipo detrás de las cámaras

Wit Studio, el estudio responsable de las tres primeras temporadas de 'Ataque a los titanes' y 'Spy x Family', se está encargando de animar 'The One Piece'. Masashi Koizuka, quien dirigió en su día la segunda y tercera temporada de 'Shingeki no Kyojin', es el director principal del anime, con Hideaki Abe. (Mob Psycho 100') como el asistente de dirección.

Taku Kishimoto, guionista principal en 'Blue Lock', 'Haikyuu!' y 'Erased', se encargará de la composición de guiones de la serie. Como director de animación tenemos a Takatoshi Honda, que desempeñó este papel en la fantástica 'The First Slam Dunk', mientras que Kyojin Asano, diseñador de personajes en 'Shingeki no Kyojin' también se ha unido a la producción en este rol.

Por ahora no se ha revelado nada sobre el elenco de voces de 'The One Piece', aunque hay muchísima expectación por saber si el nuevo anime rescatará a los actores de voz clásicos o de verdad hará borrón y cuenta nueva y tirará de una nueva generación.

¿Pero esto cuándo se estrena?

Por ahora 'The One Piece' no tiene fecha de estreno. Es muy posible que durante la Jump Festa que se celebra en diciembre de 2024 tengamos una fecha aproximada, aunque a estas alturas no deberíamos esperar el estreno del anime para antes de 2025.

Lo que sí que es seguro es que 'The One Piece' se podrá ver en Netflix, aunque aún queda por determinar si el anime se estrenará del tirón o irá llegando en pequeñas tandas (o incluso semanalmente).

Cómo ponernos al día

Si no podemos esperar hasta entonces, siempre queda la opción de darle una oportunidad al anime clásico de Toei Animation, que está disponible al completo en Crunchyroll y sigue estrenando nuevos capítulos cada semana

Pero si mil y pico capítulos se nos hacen bola, la otra opción para entrar al mundo de 'One Piece' es la serie de acción real de Netflix, que también narra a su manera la Saga del East Blue pero se mantiene sorprendentemente fiel al espíritu del manga.

