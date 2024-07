Con el remake de 'One Piece', el presidente de Wit Studio quiere corregir dos grandes errores del anime original: "Los jóvenes lo encuentran difícil de ver"

Por ahora no se ha dejado ver ningún gran avance, pero sabemos que las cosas se van moviendo poquito a poco con 'The One Piece'. Con este nuevo anime, Wit Studio se ha plantado en la monumental tarea de volver a adaptar el manga de Eiichiro Oda desde el principio, y además medirse con el anime de Toei Animation que lleva en emisión desde 1999 y ya está en el imaginario de todos.

La noticia de un remake de 'One Piece' sorprendió a mucha gente, especialmente porque el anime original todavía no ha terminado y el manga de Oda tampoco. Pero aún así el presidente de Wit Studio cree que es necesario corregir dos grandes errores.

Ponerse al día no es sencillo

En una entrevista reciente, el CEO de Wit Studio y Production I.G. George Wada ha confirmado que 'The One Piece' sigue en producción. Y que su principal objetivo es hacer el anime más accesible al público nuevo, en especial a los más jóvenes.

Uno de los errores que quieren solucionar es el aspecto visual. Porque cuando se estrenó la 'One Piece' original, los animes todavía trabajaban con un ratio de 4:3 y un acabado de animación muy diferente y con estilos inconsistentes. Así que para las audiencias más modernas que están acostumbradas a los animes actuales, entrar a los primeros capítulos de 'One Piece' no siempre es fácil.

"Por los avances tecnológicos, los jóvenes que están acostumbrados a ver animes modernos encuentran los visuales de 'One Piece', que se empezó a emitir hace 25 años, difícil de ver por el formato diferente", dijo Wada, según reporta Anime Hunch.

El otro gran problema es que ahora mismo el anime de 'One Piece' de Toei ya cuenta con más de 1100 capítulos. Lo que, seamos honestos, da una pereza tremenda. Porque aunque el viaje sea muy disfrutable y la historia merezca la pena, no todo el mundo tiene ese tiempo para quemar. Y aquí el problema no solo es el relleno (que no es tanto, en cuanto a porcentaje), sino los ritmos para adaptar muchos arcos con escenas interminables y flashbacks que ocupan medio capítulo.

Solucionando estos dos fallos, Wada cree que 'The One Piece' será una puerta de entrada mucho más accesible para nuevos fans, como también lo ha sido el live action de Netflix.

"Tanto el maestro Oda como yo compartimos el deseo de expandir el anime a la gente que aún no lo conoce, incluso a escala global, y 'The One Piece' ha sido planeado como una puerta a eso", afirmó Wada durante la entrevista, donde también habló de la intención de Oda de expandir el manga por todo el mundo.

Todavía no se ha confirmado fecha de estreno para 'The One Piece', aunque con suerte tendremos alguna avanzadilla durante los próximos meses. En especial durante los próximos grandes eventos de anime y durante el One Piece Day de este año.

En Espinof | Las 10 mejores películas de 2024 (por ahora)

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos