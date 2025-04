Dentro de 'Slauson Rec', la comuna de teatro experimental de Shia LaBeouf que acabó mal

Poco antes de que el COVID pusiera nuestras vidas patas arriba, y de que la de Shia LaBeouf en concreto pasara por una de sus peores etapas, incluyendo una denuncia por parte de su ex pareja FKA Twigs por agresión sexual, maltrato y daño emocional, el actor decidió poner en marcha un proyecto sin ánimo de lucro: una escuela de teatro en el Slauson Recreation Center de Los Angeles.

El propio LaBeouf presentó la iniciativa en una publicación en vídeo posteada en la antiguamente conocida como Twitter que, con la vehemencia habitual de la que suele hacer gala, planteaba una serie de reglas de lo más sencillas y una voluntad revolucionaria. En ella podía escucharse lo siguiente:

"No tienes que ser actor: No tienes que haber pensado nunca en serlo. Lo que sí tienes que tener es una historia que estés dispuesto a contar. Todo lo que pido es que vengas y te quedes durante una hora. Si no te gusta, vete. Si te gusta, estaré ahí el sábado que viene. Estaré ahí todos los sábados a las 9, creando mierda con cualquiera que se presente. Estoy intentando cambiar el mundo".

La otra cara del arte

Algo más de seis años después, Leo Lewis O'Neil, uno de los asistentes a sus lecciones, está a punto de estrenar un documental titulado 'Slauson Rec' que retrata la dureza y la toxicidad de las clases, incluyendo testimonios como los de Zeke, un miembro del colectivo teatral que, mostrando arañazos y contusiones repartidos por su cuerpo y asegurando que la gente permitía a LaBeauf "que se saliese con la suya", lanza una pregunta: "¿Qué clase de mentor hace eso?".

Cuando la gente de Vanity Fair —que ha publicado un artículo interesantísimo con detalles de lo más truculentos— preguntó a O'Neil si creía que el comportamiento de su maestro encajaría con el término "abusivo", no negó la mayor:

"No discrepo con esa palabra. No quiero negar el hecho de que lo fue, pero creo que es un término que dispara muchas reacciones rápidas. Pero sí, fue jodido. La frase ‘las personas heridas hieren a otras personas’ es muy cierta, y él es una persona muy herida".

Por supuesto, plantearse ya no sólo el hecho de filmar un documental sobre estos hechos y sobre una persona en concreto, sino de terminar estrenándolo, es lo suficientemente espinoso como para no pedir el consentimiento previo por parte del objeto de estudio. Sorprendentemente, O'Neil no sólo consiguió la bendición de Shia LaBeouf, sino que también obtuvo su participación activa en una entrevista.

"Básicamente, su postura es: ‘Haz lo que necesites hacer’. Es muy significativo que esté dispuesto a que esto salga al mundo sin intentar detenerlo. Tenía todas las razones y posibilidades para hacerlo… Es uno de los artistas más vulnerables que he visto.

Hoy en día falta mucha sinceridad al abordar contenidos personales como este. Hay una epidemia de ironía en el mundo. Me preocupa que esto no sea recibido con el nivel de cuidado y reflexión que merece. Publicarlo es algo aterrador".

El director, que proyectará primero el largometraje a los asistentes y presuntas víctimas de abuso en Slauson Rec, envió un montaje del tráiler a LaBeouf, quien le dio su beneplácito para su distribución. De hecho, el polémico intérprete ha mostrado su aprobación en un comunicado que reza lo siguiente, y en el que reconoce tener unos métodos de enseñanza "poco convencionales para algunos".

"Le di a Leo una cámara y le animé a compartir su visión y su experiencia personal sin cortar. Soy consciente del documental y apoyo plenamente su estreno. Si bien mis métodos de enseñanza pueden ser poco convencionales para algunos, estoy orgulloso de los increíbles logros que hicieron estos chicos. Juntos convertimos una clase de teatro en una compañía de interpretación. Solo deseo lo mejor para Leo y para todos los que formaron parte de The Slauson Rec Company".

A falta de conocer la ventana que nos permitirá disfrutar de 'Slauson Rec', probablemente en nuestras pequeñas pantallas, podemos echar un vistazo a un teaser de lo más revelador dentro de su brevedad —que tenéis sobre estas líneas— y a una sinopsis que reza tal que así:

"Slauson Rec examina la fina línea que separa la enseñanza y la manipulación en la búsqueda de crear arte dentro de un colectivo experimental de teatro. Shia LaBeouf lanzó una escuela de teatro gratuita en el Slauson Rec Center en South Central, Los Angeles. Lo que empezó como un taller abierto e igualitario, rápidamente se transformó en intensos ensayos diarios dirigidos por LaBeouf, llevando a los participantes al límite. El cineasta debutante Leo Lewis O'Neil, que formó parte del proyecto desde el primer día, documenta este complejo viaje de dinámicas de poder cambiantes y el impacto en el diverso grupo a lo largo de tres años".

En Espinof | Las 29 películas mas incómodas, polémicas y prohibidas de la historia del cine

En Espinof | Las 27 mejores películas documentales de todos los tiempos