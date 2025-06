'Solo Leveling' es el anime más visto de la historia de Crunchyroll pero su temporada 3 aún está pendiente de un hilo. El problema se encuentra en el propio anime

El anime de 'Solo Leveling' se ha convertido en un fenómeno prácticamente imparable que les ha salido de miedo a sus creadores. No solo arrasó en los Anime Awards sino que ahora oficialmente se ha convertido en el anime más visto de la historia de Crunchyroll, de acuerdo a un informe de Sony durante su reciente Business Segment Presentation & Fireside Chat.

En el momento de escribir este artículo, 'Solo Leveling' continúa liderando la lista de las series más populares de la plataforma, por delante de 'One Piece' o 'Dragon Ball Daima'. Pero a pesar de que ya ha pasado casi un trimestre desde que concluyó su segunda temporada, todavía no se ha renovado el anime.

Vayamos por partes

O bueno, al menos no de manera oficial. El anuncio de la segunda temporada apenas tardó en llegar, por eso choca este silencio tan grande por parte de A-1 Pictures, el estudio que se encargó de 'Solo Leveling'.

El anime se ha convertido rápidamente en un éxito gracias a unas escenas de acción espectaculares con coreografías impactantes, una banda sonora estelar y una dirección muy cuidada. Este resultado, como ya sabemos, lleva tiempo, y quizás la razón por la que el anuncio de la tercera temporada de 'Solo Leveling' no se haya realizado esté en el propio anime. O, más bien, en su planificación.

Por lo que se ha podido ver en varias entrevistas con el equipo, incluyendo uno de sus productores, parece que originalmente 'Solo Leveling' se concibió como una serie de dos temporadas. O que al menos se aprobó la producción de un total de 25 episodios.

'Solo Leveling' originalmente se iba a estrenar en 2023, pero varios problemas en su producción hizo que el estreno se retrasase a enero de 2024. Por un lado hemos salido ganando en calidad, pero este retraso también demuestra que el desarrollo de la serie pudo haber sido más complicado de lo que sus creadores pensaban y cada capítulo tardó casi un año en terminarse... Así que es posible que, de cara al futuro, sea necesario ajustar mejor su planificación.

Ahora mismo 'Solo Leveling' es una gallina de los huevos de oro, aunque sus responsables necesitan ponerse las pilas si no quieren que se les escape.

Si A-1 Pictures ha llegado al final de su contrato para adaptar el anime, no sería descabellado que otro estudio quisiese entrar al trapo para llevarse la licencia. Lo hemos visto en el pasado con 'Shingeki no Kyojin' o 'Vinland Saga', que WIT Studio no tuvo más remedio que dejar ir, así que quizás otro estudio está a la que salta para hacerse con Sung Jinwoo.

En cualquier caso, más nos vale ir mentalizándonos de que la tercera temporada va a tardar lo suyo, especialmente por la calidad visual que ya se viene esperando de 'Solo Leveling'. Porque aunque A-1 Pictures consiga salir al paso para retener el futuro del anime, también están hasta arriba de proyectos con 'Too Many Losing Heroines!', 'Fate/strange Fake' y las varias películas que tienen en desarrollo.

