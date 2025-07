James Gunn confirma que DC ha dado prioridad a una nueva película de uno de sus personajes icónicos: "La necesitamos"

Los fans de los superhéroes les llaman la "Sagrada Trinidad", y con razón: Batman, Superman y Wonder Woman llevan décadas siendo los grandes estandartes de DC, más allá de otros héroes como Green Lantern, Flash o Detective Marciano. Y claro, con la llegada de James Gunn, entre sus múltiples proyectos, tenía que encontrarse el retorno de los tres: a 'Superman' ya le tenemos en cine, y sabemos que Batman llegará de la mano de Andy Muschietti en 'The brave and the bold' tarde o temprano. Pero claro... ¿Qué pasa con Wonder Woman?

¡El retorno de la Mujer Maravilla!

Los rumores sobre su regreso empezaron con un reportaje de Variety donde se insinuaba que el estudio estaba poniendo una nueva versión de 'Wonder Woman' en la vía rápida. Poco después, Gunn contestaba desde las páginas de Rolling Stone: "No sé a qué se refieren con "en la vía rápida". Siempre he tenido a Wonder Woman como prioridad. Pero hemos empezado con las primeras cosas, y hay otras que están muy cerca de tener luz verde. Por ejemplo, hay una serie de televisión que espero que aprobemos en los próximos días".

Ha pasado un poco de tiempo, y realmente necesitamos a Wonder Woman y a Batman, porque son importantes para nosotros. Y se está convirtiendo un poco en ir a todo el mundo en DC y decirles que necesitamos averiguar cómo conseguirlo. Tenemos buenos guionistas para Wonder Woman y tenemos que estar seguros de que todo funcione y de que no sean personas que tarden dos años en escribir un guion.

Si a Matt Reeves le pitaron los oídos durante un rato, no fue por casualidad, porque no es difícil leerlo como un tirón de orejas por la tardanza con el guion de 'The Batman 2'. De momento, antes de que llegue la nueva 'Wonder Woman', a priori tendremos el estreno de 'Paradise lost', la serie de HBO Max, ambientada en Themyscira antes del nacimiento de Diana y que ya tiene luz verde por parte del estudio. Dicho de otra manera: después de 'Superman', la única incógnita es cuánto tardarán en llegar el resto de super-proyectos.

