Creo que James Gunn y el Universo DC tienen un problema gravísimo entre manos: Batman

James Gunn está a punto de dar el pistoletazo de salida a su Universo DC (más allá de su estupenda serie 'Comando Monster') con 'Superman'. De hecho, tiene todas sus películas y series preparadas y en fila, esperando que el público responda a la presentación de personajes nuevos para el mainstream como Supergirl, Green Lantern, Clayface o Booster Gold. Sin embargo, tiene un problema grave enfrente de él, y es perfectamente consciente de ello: se trata del mismísimo Batman.

El señor de la noche

Yo, francamente, estaría temblando si me tocara adaptar a Batman: es un personaje demasiado querido por el público que no ha leído tebeos nunca, un héroe que se presupone serio, oscuro y adulto... pero que en realidad tiene una personalidad que varía según el guionista que esté a los mandos. Hay que tener en cuenta que Gunn pretende que nos creamos que, a diferencia del Universo Extendido DC de Zack Snyder, Batman y Superman no se pegan ni son héroes que se respetan y admiran desde el miedo, sino que son dos colegas que van a cenar juntos, se cuentan sus intimidades y juegan a béisbol de vez en cuando, por lo que no puede hacer que sus personalidades estén tan enfrentadas.

Y ahí está el problema: no puedes separar tanto el Batman que muestres al público del Señor de la Noche que ha ido creciendo a lo largo de las sagas de Christopher Nolan, Zack Snyder y Matt Reeves. O sea, con sus ligeras diferencias, pero un tipo serio, con problemas, que vive rebozado en su propia oscuridad y parece estar todo el día enfadado, apesadumbrado y preocupado por el destino de Gotham. Sin embargo, parece que James Gunn quiere que se parezca más al personaje que Tom King hizo evolucionar en su etapa en los cómics entre 2016 y 2019, donde le dio la oportunidad, por una vez, de ser feliz.

Pero Gunn tiene que preguntarse si realmente el público general quiere que Batman tenga conatos de felicidad, si va a aceptar que haga un día a día con su hijo Damian y su colega Clark, si le va a parecer bien que se quiera casar con Catwoman y sentar la cabeza. Para la gente que ha crecido tan solo con las películas, Batman es siempre solitario, oscuro y serio. Algunos han basado, de hecho, toda su personalidad en parecerse a él, y, obviamente, no quieren que la cosa cambie lo más mínimo, ni siquiera en manos de un cineasta que siempre ha destacado por romper con todo lo que se esperaba.

BatGunn

El propio Gunn ha afirmado a Rolling Stone que "es mi mayor problema en DC ahora mismo. Yo no estoy escribiendo Batman, pero trabajo con el guionista e intentando hacerlo bien, porque es increíblemente importante para DC, como Wonder Woman". Ante sí, 86 años de cómics e historias en los que poder indagar para encontrar el puzzle que encaje en su universo, sin por ello dejar de ser fácilmente identificable.

¿Queremos que sea camp, como el Batman de la Edad de Oro? ¿Preferimos el tono aventurero de 'Batman & Robin'? ¿Preferimos la adictiva oscuridad de 'El regreso del señor de la noche'? ¿Nos quedamos con la etapa más agradable de Tom King? ¿Adoptamos la prosa de Grant Morrison? ¿Nos vamos al 'Año Uno'? ¿Quizá prefiramos el tono de un Elseworlds? No es fácil querer renovar el Universo DC a tu manera, pero aceptando las expectativas de los fans.

Un pensamiento que seguramente ha pasado por la cabeza de los jerifaltes de DC es dejar que Bruce Wayne tenga su contrapartida seria y deprimente en 'The Batman' y permitir así que el del universo principal tenga otra manera de ser quizá más afable (y con el que hacer crossovers sea más sencillo). Nadie dice que este superhéroe en particular masculle bromas, pero sí que tenga una personalidad coherente, con la que puedas creerte que, efectivamente, es el mejor amigo de Superman.

De momento ni siquiera sabemos quién será el guionista de 'The brave and the bold', la película que dirigirá Andy Muschietti, pero su propio título -a falta de que lo cambien más adelante- es toda una declaración de intenciones, porque a priori indica el retorno de Robin con el traje, algo prohibido en el cine de DC tras el tropiezo, hace 28 años, de 'Batman y Robin'. Y, además, bajo la capucha estaría Damian, el hijo legítimo de Bruce, dando ya de por sí una perspectiva inédita en las películas basadas en el personaje: un tipo duro, serio, oscuro... pero con bat-familia a la que proteger.

Intentar abrir un nuevo camino en algo notablemente establecido nunca es fácil (que se lo pregunten a Tim Burton, que tuvo que cambiar la perspectiva del 'Batman' camp), y menos aún si eres consciente de que habrá un buen puñado de gente que exige que el status quo siga igual y se muestra atemorizada ante cualquier cambio. Pero, por otro lado, creer que Batman solo puede ser de una manera es cerrarse la puerta ante las decenas de versiones que el héroe ha tenido a lo largo de las décadas. Yo, en lo personal, sería feliz si adoptaran el tono de King, pero tampoco me extrañaría lo más mínimo que acabasen reculando hacia lo mismo de siempre por absoluto terror al fracaso en taquilla. Lo dicho: a nadie le gustaría tener el marronazo que tiene James Gunn ahora mismo.

