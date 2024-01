Batman, la guía definitiva para ver en orden todas las películas del Hombre Murciélago: de Adam West a LEGO

En mayo de 1939, Bob Kane y Bill Finger lanzaron una pequeña historia dentro del número 27 de 'Detective Comics' en la que presentaban a un nuevo superhéroe, un hombre llamado Bruce Wayne que, con el uniforme puesto, se convertía en Batman. En solo cuatro años, allá por 1943, el personaje era tan popular que fue llevado a un serial cinematográfico de 15 episodios que duraba, en total, 4 horas y 20 minutos y en la que Batman y Robin luchaban contra los enemigos que tocaban entonces, los japoneses.

Desde entonces hasta ahora, Batman ha sido adaptado en cientos de series de televisión, libros, videojuegos, juegos de mesa y, por supuesto, películas. Y al principio puede resultar abrumador porque casi seis décadas de cine nos contemplan, y es difícil saber por dónde empezar. Por suerte, hemos preparado una cronología para entender, más o menos, la historia completa del Hombre Murciélago. Aviso importante: solo vamos a hablar de las películas estrenadas en cine, dejando a un lado las cintas de animación directas a vídeo o streaming como 'El largo Halloween' o 'Feliz Mini Bat-Navidad', solo como manera de acotar. Y dicho esto, vamos a ver cómo disfrutar por completo de una saga, a priori, inabarcable.

La continuidad de Christopher Nolan

Actualmente está bastante aceptado que el Batman "actual" más icónico es el concebido por Christopher Nolan, que ponía punto y final al cachondeo generado con 'Batman y Robin', que se había estrenado una década antes y aún causaba hilaridad entre el público. Nolan volvió a enfocar a Bruce Wayne como un héroe oscuro y triunfó con tres películas que marcaron el resurgir de DC en el cine.

'Batman Begins' (2005)

Dirección: Christopher Nolan Reparto: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman

Huyendo del goticismo de la saga anterior, Nolan trató de revolcarse en el posible realismo: ¿Cómo podría existir un personaje como Batman en la vida real? ¿Cómo nacería? 'Batman Begins' cambia por completo el inicio del personaje que todos conocíamos, y sin embargo, a todos nos pareció perfecto. Es un primer punto de encuentro estupendo con el personaje que, desde luego, no defraudará.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

'El caballero oscuro' (2008)

Dirección: Christopher Nolan Reparto: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart

Joker aparecía en el primer número de Batman fuera de 'Detective Comics', y sigue dando guerra hasta nuestros días. Lo lógico era que la primera película del superhéroe como tal fuera luchando contra el Payaso del Crimen. El público empezó a vivir un resurgir del cine de superhéroes (se estrenó solo unos meses después de 'Iron Man') que dura hasta nuestros días gracias a una narrativa adulta, unas luchas coreografiadas a la perfección y un director que se tomaba en serio el crecimiento personal de Bruce Wayne.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012)

Dirección: Christopher Nolan Reparto: Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy

Nolan quería despedirse del personaje por todo lo alto, y creó una tercera parte algo inferior en calidad a las dos anteriores pero que da un final tan comprensible como icónico al personaje, enfrentándole a Bane, que, en los cómics, le destrozó la columna vertebral durante unos cuantos años. Un punto y final a una continuidad que no volvería que, además, es la introducción perfecta al personaje. Luego llega la hora de adentrarse en la selva.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

La continuidad de Tim Burton

En los años 80, el cómic de Batman se había ido a un territorio muy oscuro: Frank Miller lo había redefinido con 'El regreso del caballero oscuro' y la entrega semanal había estilizado al personaje abandonando por completo cualquier idea camp que quedara aún de la serie de los años 60. Aunque no lo creáis, en los 70, Batman era considerado poco menos que una broma entre el público acostumbrado al Batusi de Adam West. Burton cogió la batidora y trató de convencer a la audiencia de que Bruce Wayne era más el héroe atormentado de Miller que el loco divertido de West. Salió bien... hasta que en la mezcla se metió Joel Schumacher.

'Batman' (1989)

Dirección: Tim Burton Reparto: Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle

Tengo que ser sincero: por muy bien que estuviera Heath Ledger, cada vez que pienso en el Joker cinematográfico me viene a la cabeza, de manera inevitable, Jack Nicholson. Él y Michael Keaton movieron una cinta que volvía a introducir al personaje en un público que entró de cabeza en la Bat-manía, resucitándolo para siempre y convirtiendo a esta versión en la canónica durante más de quince años.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

'Batman vuelve' (1992)

Dirección: Tim Burton Reparto: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken

¿Cómo superar una primera parte icónica? Dejándose llevar. Burton dio rienda suelta a su imaginación mostrando al Pingüino y a Catwoman, llevándose el aplauso crítico y demostrando que había muchas historias que se podían contar aún sobre el Cruzado Enmascarado. El resultado fue extremadamente oscuro, no supuso el éxito en taquilla que Warner esperaba y le echó la culpa al director. Pero, definitivamente, no era culpa suya.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

'Batman Forever' (1995)

Dirección: Joel Schumacher Reparto: Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, Chris O'Donnell

Joel Schumacher dobló el presupuesto para la tercera entrega de 'Batman' y cambió a Michael Keaton por Val Kilmer, le dio un Robin (Chris O'Donnell) y transformó el ambiente oscuro de Burton, que aún producía la cinta, en una especie de barraca de feria con Jim Carrey y Tommy Lee Jones como villanos. Esta tercera entrega, con todas las pegas que se le puedan sacar (no son pocas) es sorprendentemente entretenida y el pináculo de todo lo que los años 90 podían dar en el cine.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

'Batman y Robin' (1997)

Dirección: Joel Schumacher Reparto: Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone

Un nuevo cambio tras la capucha de Batman (George Clooney), Tim Burton saliéndose totalmente de la franquicia y el presupuesto más alto hasta ese momento dio como resultado una cuarta parte inapetente, más deudora del 'Batman' de Adam West que de las películas anteriores y que a día de hoy es motivo más de risa que otra cosa. Si estáis viendo las películas del héroe por primera vez haríais bien en saltárosla pese a los nuevos aires que Alicia Silverstone es capaz de llevar al papel de Batgirl y a una inolvidable Uma Thurman como Hiedra Venenosa. Fue un fracaso absoluto y mató esta continuidad para siempre. Bueno, más o menos.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

La continuidad de Zack Snyder

Tras el éxito del Universo Cinematográfico Marvel, DC quiso hacer lo mismo, a pesar de que su punto fuerte eran las películas independientes. Para ello, Zack Snyder organizó un universo a su gusto en el que nunca hubo una película específica del Hombre Murciélago, pero sí cinco apariciones como co-protagonista o secundario. A veces, muy, muy secundario.

'Batman V Superman' (2016)

Dirección: Zack Snyder Reparto: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane

Después de 'El hombre de acero' Zack Snyder se puso manos a la obra para crear la película con la que los fans llevaban soñando años: el cruce definitivo entre Batman y Superman. Ben Affleck se ganó inicialmente las burlas del público hasta que le vieron como un superhéroe más maduro de lo que estábamos acostumbrados a ver. La cinta fue un éxito en taquilla (aunque algo menos de lo esperado), solidificó el "estilo Snyder" y nos regaló el meme de "Mi madre también se llama Martha". Qué más puedes pedir.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro

'Escuadrón suicida' (2016)

Dirección: David Ayer Reparto: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis

Si sois muy completistas, el par de minutos que Ben Affleck aparece en pantalla repitiendo su papel de Batman pueden seros excusa suficiente para ver una de las peores películas del Universo Extendido DC. Si solo queréis ver sus apariciones principales podéis saltárosla, porque, al menos a la espera del "Ayer Cut", no merece la pena. Eso sí, no os perdáis la infravalorada 'El escuadrón suicida' (suena igual pero no es lo mismo), de un James Gunn contradiciendo las bases instauradas por el propio Snyder y haciendo, como siempre, lo que le da la gana.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

'La liga de la justicia' (2017 y 2021)

Dirección: Zack Snyder (y Joss Whedon) Reparto: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa

Es una de las historias más tristes del cine moderno: la película que iba a completar por fin la macro-historia de Snyder, 'La liga de la justicia', donde se juntaban todos los personajes DC presentados hasta el momento (y alguno más) tuvo que cortar su rodaje tras el suicidio de su hija. Joss Whedon completó la película a su manera, no gustó mucho a nadie y permaneció olvidada hasta que cuatro años después Snyder pudo estrenar su corte, mucho más largo pero también mucho mejor, directamente en HBO Max. Batman, cómo no, está al frente de esta encarnación de La liga de la justicia, y es vital para entender esta versión del personaje... porque nunca volveríamos a verle igual.

Crítica en Espinof por Kiko Vega

'Flash' (2023)

Dirección: Andy Muschietti Reparto: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú

La despedida del universo DC para Ben Affleck fue más bien testimonial, apenas unos minutos antes de que el continuo espacio-tiempo se liara y diera paso, de nuevo, al Batman de Michael Keaton treinta años después de su última aparición. La idea era convertirle en el nuevo estandarte de DC, pero parece que todo quedó en este 'Flash' tan entretenido como innecesario. ¡Ah! Y al final hay otro Batman más. Tres por el precio de uno. Tú dirás.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

Otras continuidades

Además de estas sagas, hay otras en ciernes, como la de Matt Reeves, además de otras pequeñas apariciones testimoniales o en dibujos animados. Vamos a echar un vistazo a estas películas que puedes ver absolutamente alejadas de cualquier otra saga. Aviso: no incluyo 'Joker' porque, aunque sale Bruce Wayne, no lo hace el propio Batman. Aún así, si sois fans, no os la deberíais perder. Ni que lo hubierais hecho, vaya.

'The Batman' (2022)

Dirección: Matt Reeves Reparto: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro

DC, después de comprobar que su universo compartido no hacía sombra al de Marvel en taquilla, decidió volver a las películas individuales en lo que ahora son llamados "Elseworlds", en este caso con un Robert Pattinson también muy criticado al principio y laureado tras el estreno en una cinta que nos devuelve al Batman más callejero y oscuro, con Matt Reeves poniendo como estrella de los enemigos a Enigma. Una segunda parte llegará en octubre de 2025. Toca esperar.

Crítica en Espinof por Víctor López

'La máscara del fantasma' (1993)

Dirección: Eric Radomski y Bruce Timm Reparto: Kevin Conroy, Mark Hamill, Dana Delany, Hart Bochner

¿Honestamente? Mi película favorita del personaje. Una versión cinematográfica de la estupenda serie de animación de Bruce Timm en los 90 en la que Mark Hamill repetía su fabuloso papel de Joker y mostraba algunas de las escenas más sobrecogedoras y góticas de la historia del Señor de la Noche. La animación está explotada al máximo y pocas veces antes se ha sentido tan fuerte el inmenso poder (y la increíble soledad) del superhéroe. Imprescindible.

Crítica en Espinof por Pedro Gallego

'La LEGO Película' (2014)

Dirección: Phil Lord y Christopher Miller Reparto: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Nick Offerman

Sin la película de LEGO no habríamos tenido 'Barbie' diez años después. Y es que esta maravilla animada representó la manera en la que las franquicias jugueteras debían ser tratadas en el cine en el siglo XXI: no reverencialmente, sino de forma crítica hacia los fans y sin dejar de ser nunca divertidas y únicas por sí mismas. Batman es un secundario dentro de la épica aventura multiversal de Emmet, pero cada escena suya merece la pena. Tanto que, claro, tenía que nacer poco después...

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

'Batman: La LEGO película' (2017)

Dirección: Chris McKay Reparto: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson

Y, por fin, después de tanto tiempo, llegó una parodia de las películas de Batman que se habían hecho hasta entonces, con guiños continuos al Universo DC, comedia descacharrante y un revulsivo contra la seriedad y oscuridad que se había adueñado del personaje, demostrando que, efectivamente, otro Batman es posible. Además, se convierte en la fantasía multiversal definitiva, por si siempre habíais querido ver a Voldemort en una película de Batman. Todo es posible con LEGO, por lo visto.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

'Teen Titans Go! La película' (2018)

Dirección: Peter Rida Michail y Aaron Horvath Reparto: Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton, Tara Strong, Hynden Walch

Aunque Batman está completamente mudo en esta maravillosa versión de 'Teen Titans Go!', no se puede entender sin él como centro de las parodias del multiverso DC. Originalmente le iba a doblar Jimmy Kimmel, pero finalmente decidieron eliminar sus escenas. ¿Es quintaesencial para entender al personaje? No. ¿Puede enfadar a los fans más puristas? Por supuesto. Y por eso no deberíais perdérosla. Ah, y si acabáis canturreando "It's my movie, my movie, my superhero movie" el resto de la semana, no me hago cargo.

Crítica en Espinof por Víctor López

'DC Liga de Supermascotas' (2022)

Dirección: Jared Stern Reparto: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne

Una vez más, Batman está aquí condenado a un pequeño papel secundario como el futuro dueño de Ace, un perro invulnerable y con superfuerza. Lo que debería ser un concepto muy loco y derivativo (una película protagonizada por super-animales) es una de las grandes sorpresas animadas de los últimos años, la versión más fiel de la Liga de la Justicia y un gustazo divertidísimo, repleto de acción y con su pequeña parte tierna. Ah, y Keanu Reeves pone la voz a Batman. No sé qué más le puedes pedir.

Crítica en Espinof por Víctor López

'Batman' (1966)

Dirección: Leslie H. Martinson Reparto: Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether, Cesar Romero, Burgess Meredith

Dejo para el final la joya de la corona, la exaltación definitiva del camp: la versión grande de la serie homónima de los 60 que adaptaba los cómics del personaje de una década antes y que le condenó a convertirse en un chiste durante años y años. Francamente, es un visionado divertidísimo no apto para puristas y que marcó la oscuridad posterior, que nació como manera de distanciarse de las onomatopeyas, el color y la locura de esta absurda diversión estrenada en el momento de mayor auge de la serie. Tiene una secuela animada directa a vídeo, 'El regreso de los cruzados enmascarados', por si te quedas con curiosidad.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

Orden cronológico

Otra opción es no mirar nada de lo que hemos dicho hasta ahora y preferir verla, una tras otra, tal y como se estrenaron. En ese caso, el orden que estás buscando es:

'Batman' (1966)

'Batman' (1989)

'Batman Vuelve' (1992)

'Batman: La máscara del fantasma' (1993)

'Batman Forever' (1995)

'Batman & Robin' (1997)

'Batman Begins' (2005)

'El caballero oscuro' (2008)

'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012)

'La LEGO Película' (2014)

'Batman v Superman' (2016)

'El escuadrón suicida' (2016)

'Batman: La LEGO Película' (2017)

'La liga de la justicia' (2017)

'Teen Titans Go! La película' (2018)

'La liga de la justicia de Zack Snyder' (2021)

'The Batman' (2022)

'DC Liga de Supermascotas' (2022)

'The Flash' (2023)

¡Y hasta aquí! No lo dudes: Coge tu antifaz, baja a la batcueva y ve encendiendo el batmóvil. Nosotros llevamos las bat-palomitas. ¡Que empiece el bat-maratón!

