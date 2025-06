La guionista de 'Brokeback Mountain' supo que la película iba a perder el Óscar cuando se enteró de que Clint Eastwood no la había visto

Una de las mayores sorpresas de los Óscar en este siglo fue que 'Crash' se impusiera como mejor película por encima de 'Brokeback Mountain'. La película de Ang Lee era la gran favorita, pero finalmente el premio gordo de la noche fue a manos del largometraje de Paul Haggis. Muchos todavía nos preguntamos qué sucedió, pero su guionista Diana Ossana lo tiene bastante claro.

"Fue como si alguien me diera una patada en el estómago"

Ossana, que coescribió 'Brokeback Mountain' junto a Larry McMurtry, ha charlado ahora con el New York Times sobre lo sucedido, apuntando hacia la existencia de un homofobia arraigada en la élite de Hollywood como fuente de los problemas. De hecho, hasta señala que el momento en el que supo que no iban a ganar el Óscar fue cuando se enteró de que Clint Eastwood ni siquiera había visto la película.

Todo sucedió en una visita a la casa de Paul Haggis, quien estaba montando una fiesta a la que también asistía el director de 'Sin perdón'. Osanna estaba entusiasmada ante la idea de conocerle, pero todo cambió cuando la realidad salió a la luz: "Paul se acercó y me dijo "Diana, tengo que decirte que no ha visto tu película". Obviamente, eso no le sentó nada bien: "fue como si alguien me diera una patada en el estómago".

Fue entonces cuando ella ató cabos y llegó a una conclusión inevitable: "la gente quiere negar que la homofobia es un factor en la carrera al Óscar, ¿pero qué otra cosa pudo haber sido? Habíamos ganado todo hasta entonces". Quizá sea un poco atrevido por parte de Osanna reducirlo a eso, pero es cierto que 'Brokeback Mountain' parecía no tener rival...

Además, Osanna también recuerda las reacciones del público cuando tuvo la oportunidad de ver la película en pantalla grande: "las salas estaban llenas a rebosar porque todo el mundo tenía curiosidad. Y cuando llega la escena de sexo entre ellos, podías ver a algunas personas levantarse e irse, pero no muchas. l final de la película, nadie se iba. Se quedaban sentados, clavados en sus asientos, hasta que se encendían las luces, y había gente llorando".

