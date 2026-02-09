'Marty Supreme' hace historia en taquilla y destrona al fenómeno del cine de ciencia ficción que luego arrasó con 7 Óscar

El éxito de 'Marty Supreme' cada vez es más indiscutible. Aclamada por la crítica y nominada a 9 Óscar, incluyendo el de mejor película, el arrollador largometraje protagonizado por Timothée Chalamet acaba de hacer historia en cines: ya es la película más taquillera de toda la historia de A24.

'Marty Supreme' acumula ya unos ingresos mundiales de 147 millones de dólares -93 millones en Estados Unidos y 54 en el resto del planeta-, por lo que ya supera los 142 que consiguió en su momento 'Todo a la vez en todas partes'. Y esa diferencia todavía seguirá creciendo más, por lo que habrá que ver en cuánto queda el nuevo récord.

Más taquillera pero no más rentable

Eso sí, conviene destacar también que 'Marty Supreme' es bastante más cara que 'Todo a la vez en todas partes', ya que su presupuesto se fue hasta los 70 millones de dólares, mientras que la histórica película de ciencia ficción se hizo con 25. Por tanto, más taquillera sí, pero más rentable todavía no -y ya lo de igualar sus 7 Óscar va a ser aún más difícil-. Y lo va a tener complicado para conseguirlo.

Por si tenéis curiosidad, el top 5 histórico en taquilla de las películas distribuidas por A24 queda de la siguiente forma:

'Marty Supreme' con 147 millones 'Todo a la vez en todas partes' con 142 millones 'Civil War' con 127 millones (y 50 de presupuesto) 'Materialistas' con 106 millones (y 20 de presupuesto) 'Háblame' con 92 millones (y 4,5 de presupuesto)

Otra cosa que deja claro esto es que A24 está muy lejos de poder competir en taquilla con las majors de Hollywood, pero no seré yo el que se lo eche en cara. Que necesitamos más compañías así arriesgándose en vez de estar haciendo una franquicia detrás de otra.

