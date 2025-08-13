'Materialistas' reafirma a Celine Song como una de las grandes voces del cine actual con una mirada devastadora a las relaciones de pareja

A pesar de que no recuerde exactamente dónde escuché esta idea por primera vez, siempre defenderé a capa y espada la idea de que la crítica cinematográfica, además de ser un género literario más, tiene un fortísimo componente autobiográfico que hace que el momento vital en el que se ve un largometraje condiciona el impacto del mismo sobre tu persona y, en consecuencia, la opinión que puedas tener sobre él.

Mi relación con el cine de Celine Song en su breve pero tremendamente intensa carrera está marcada por lo oportuno —para bien o para mal— de sus fechas de estreno. Sus dos títulos estrenados hasta la fecha, ambos impecables, han llegado en momentos clave para vapulearme en lo estrictamente emocional y, al mismo tiempo, dejarme completamente fascinado en términos cinematográficos.

Esto ya ocurrió con 'Vidas pasadas', un debut soberbio que cerró el año 2023 como una de mis cintas favoritas del curso cinematográfico, y ha vuelto a pasar con una 'Materialistas' que confirma —sin ser necesario— el talento de la directora y guionista a la hora de concebir diálogos precisos, personajes redondos y complejos, e historias con una conexión con la realidad tan lúcida como devastadora.

El cristal con que se mira

El caso de su segunda película es uno de esos en los que nuestras experiencias vitales y nuestra visión del mundo que nos rodea son determinantes a la hora de abrazar la propuesta y terminar apreciándola o, por el contrario, aborrecerla poco después de que concluya su enérgico y muy bien perfilado primer acto; probablemente el más ligero dentro de un metraje que, por otro lado, podría antojarse ligeramente abultado.

De no congeniar con los temas tratados y los discursos de Song —que, por otro lado, son lo suficientemente ambiguos como para generar lecturas radicalmente opuestas, lo cual es interesantísimo—, es posible que 'Materialistas' se perciba como un ejercicio ya no frío, sino gélido, que explora de forma demasiado aséptica la naturaleza de las relaciones de pareja.

Pero, si por el contrario, el encantador trío protagonista logre abrirse camino hasta tu corazón y sus intercambios dialécticos, afilados como cuchillos en más de una escena, se abran camino hasta tu corazón, es más que probable que los 110 minutos de duración te enamoren y propicien un camino de vuelva a casa con el cerebro revolucionado y dando vueltas a un final mucho más complejo de digerir de lo que cabría esperar a simple vista.

Como he subrayado en un par de ocasiones, una de las grandes bazas de 'Materialistas', además de la sólida puesta en escena de Song, algo más dinámica que en su ya de por sí notable ópera prima, es un tratamiento del diálogo que puede pecar de sobreexplicativo a la hora de verbalizar tesis y conceptos, pero que se eleva poco menos que como un arma arrojadiza capaz de perforar armaduras, a priori, impenetrables.

A golpe de textos y subtextos —a veces hay más de los primeros que de los segundos, todo sea dicho—, Song convierte los tropos románticos en una suerte de estudio sobre el impacto del capitalismo y las convenciones y constructos sociales en el mundo de las relaciones que, a título personal, incitan a irse a vivir a una granja perdida de la mano de Dios y no volver a tener una cita en el resto de tu vida. No esperaba menos de Song.

Además, este pequeño milagro producido por una A24 que sigue dando en el clavo con la elección de sus proyectos, cuenta con una guinda en el pastel que la eleva a un nuevo nivel: un reparto deslumbrante en el que Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans brillan y hacen aún más sencillo empatizar con sus personajes rotos y, en no pocas ocasiones, contradictorios. Un rasgo que no hace más que aportar un extra de naturalidad a la función.

'Materialistas' es un largometraje destinado —o condenado, según se mire— a polarizar. Mientras unos encontraremos una obra fascinante, dura y reveladora, otros verán un análisis aséptico con el que es imposible congeniar. En mi caso, sólo por lo mucho que me ha hecho repensarla desde que la vi hace ya unos cuantos días, se ha ganado un puesto en mi top 10 con lo mejor del año hasta la fecha.

Ahora sólo queda que Celine Song me de un poco de cuartelillo y no vuelva a darme otro puñetazo en el estómago con su tercera película.

