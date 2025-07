Las 7 mejores películas de comedia de 2025 (por ahora)

Pocas sensaciones hay más bonitas en una sala de cine que la de sentir que todos estáis riendo a la vez. Que, sin importar las cosas malas que estén pasando en el mundo, siempre hay lugar para una carcajada, un chiste bien tirado, un golpe inesperado o un juego de palabras inteligente. Al fin y al cabo, la primera película ficcionada de la historia del cine era una comedia ('El regador regado'), y 130 años después seguimos sin cansarnos del género. Si tenéis ganas de desgañitaros de risa, ¡vamos con las mejores películas cómicas de 2025... hasta ahora!

Saturday night

Dirección: Jason Reitman Reparto: Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O'Brien, Emily Fairn

El 11 de octubre de 1975, NBC lo tenía todo preparado para emitir un nuevo programa que sustituiría a Johnny Carson (momentáneamente): un show de sketches disfuncional llamado 'Saturday Night'. El problema es que ni el propio Lorne Michaels, el director, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Aprovechando el 50 aniversario de 'Saturday Night Live', esta cinta te asegura no solo carcajadas, sino también un poquito de nostalgia (la justa, que al final no vivimos esta época en Estados Unidos), drama y thriller a tiempo real. ¡Ah! Y si te gustan las películas que hablan del audiovisual, definitivamente, no te la puedes perder.

Crítica en Espinof por Pedro Gallego | Ver en Movistar Plus+

Novocaine

Dirección: Dan Berk y Robert Olsen Reparto: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh y Jacob Batalon

La idea de 'Novocaine' es sencilla, pero funciona a las mil maravillas: un hombre no puede sentir dolor, por lo que ni siquiera se entera cuando le sacuden como a un saco de boxeo. De manera inevitable, acaba metido en una espiral de violencia de la que no se da cuenta. La película es hilarante gracias a Jack Quaid, que se está postulando como uno de los actores que elige mejores papeles de su generación, y es una de estas obras de presupuesto medio que muchos llevamos pidiendo años. Puñetazos, sangre, caras de palo, risotadas: lo tiene todo.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Mickey 17

Dirección: Bong Joon Ho Reparto: Robert Pattinson, Steven Yeun, Michael Monroe, Patsy Ferran

Hay un odio creo que bastante injustificado hacia lo nuevo de Bong Joon Ho, y en parte creo que es porque parte del público se esperaba otro 'Parásitos'. Sin embargo, el director coreano nunca ha destacado por repetirse a sí mismo, y en 'Mickey 17' lanza un buen montón de ideas de ciencia-ficción y comedia en una mezcla imperfecta que, cuando se ejecuta bien, da unos resultados fantásticos. Y si no termina de gustarte, al menos puedes disfrutar viendo lo bien que se lo está pasando Robert Pattinson en su papel doble: no ganará el Óscar, ni falta que le hace.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en HBO Max

The Monkey

Dirección: Osgood Perkins Reparto: Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O'Brien

Después de la perturbadora 'Longlegs' no sabía muy bien qué esperar de lo nuevo de Osgood Perkins. Pero lo que en ningún momento me había planteado es que su adaptación de Stephen King fuera a ser una comedia gore sobrenatural repleta de golpetazos, sangre a borbotones, malos augurios y monos de juguete cabronías. Además, rodada con gusto dentro de su comedia de golpe y porrazo que parece casi heredera de un Bruguera mucho más macabro. Inesperada, única y fresca: en estos tiempos que corren de corrección creada por comités reguladores, 'The Monkey' es una rareza que tenemos, sí o sí, que atesorar.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Paddington: Aventura en la selva

Dirección: Dougal Wilson Reparto: Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Olivia Colman, Antonio Banderas, Ben Whishaw

A estas alturas, todos podemos estar de acuerdo en que 'Paddington 2' es una obra maestra muy, muy difícil de superar y que marcó a Paul King como un genio cinematográfico en alza (algo que después se demostró con su inusual 'Wonka'). Por eso no estaba convencido del todo con la decisión de continuar con las aventuras del osito: sin embargo, 'Paddington: Aventura en la selva' consigue salirse del estilo de King, pero solo lo justo para que no lo sintamos como una copia vil. El resultado no llega a ser fantástico, pero sí continuamente divertido, con un par de giros inesperados y un Antonio Banderas pasándoselo pipa en su -más o menos- villanesco papel. No es el 'Paddington' que estábamos acostumbrados a ver, pero no es un insulto al resto de la saga. Ni tan mal.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Dirección: Merlin Crossingham, Nick Park Reparto: Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith

Puede que no sea mi entrega favorita del dúo perfecto de dueño y perrete, pero reconozco que me lo pasé pipa con esta nueva entrega de Wallace y Gromit, enfrentándose de nuevo a uno de sus peores enemigos. Al fin y al cabo, hay que creer mucho en tu proyecto para trabajar durante muchísimo tiempo moviendo ligeramente las manos, la expresión o el cuerpo de tus personajes de plastilina. Lo que hacen en 'La venganza se sirve con plumas' es lo nunca visto: escenas de acción espídicas, enanos de jardín robóticos, decenas de personajes animados a la vez en un mismo plano. Pura alquimia audiovisual hecha por Aardman. Que, a estas alturas, no cabe duda de que son los mejores en lo suyo.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Netflix

La vida según Philomena Cunk

Dirección: Al Campbell Reparto: Diane Morgan

No os voy a engañar: aquí no hay ningún tipo de innovación respecto al resto de especiales de Philomena Cunk... Pero es exactamente lo que esperamos sus fans. Preguntas impertinentes, respuestas imposibles, humor británico elevado a la máxima potencia. Diane Morgan interpreta, una vez más, a la reportera más increíble de Reino Unido en un largometraje donde tiene cabida toda la historia de la vida humana. Aunque a veces no termina de dar en el clavo en su humor absurdo y puede terminar por cansar un poco en este formato, yo me comería alegremente una nueva entrega anual de Cunk. Es la mejor, no tiene más.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Netflix

