Todas las películas de 'Saturday Night Live' ordenadas de peor a mejor

Tres palabras: 'Saturday Night Live'. Nuestro mundo no sería igual sin el eterno clásico televisivo, mucho más que un simple programa de humor. La creación del canadiense Lorne Michaels (a ver si te crees que la cantera de cómicos de su país es casual) vio la luz en 1975 y desde entonces se ha mantenido en lo más alto (en general) sin cambiar apenas la fórmula.

Vamos a recordar que 'Saturday Night Live' es mucho más que un programa de televisión recordando que de ahí también ha salido alguna que otra obra maestra de la comedia.

Las películas del sábado por la noche

Hasta el momento son 11 películas oficiales, es decir, basadas en sketches o personajes del programa, las que han visto la luz. Pero Lorne Michaels también ha demostrado tener un ojo excelente para la producción de largometrajes no ligados al programa. Lo cierto es que prácitamente su totalidad han sido fiascos en taquilla, pero también es justo reconocer que muchos de ellos, con los años, son consiederados verdaderos clásicos de culto. Algunos, incluso, del género. Otros, por qué no, del cine.

Pero antes de alabar la faceta de ojeador de éxitos del humor ajenos a su propiedad, vamos a repasar las películas que ha producido desde su trono de la comedia.

Es Pat

Dirección: Adam Bernstein

Reparto: Julia Sweeney, Dave Foley, Charles Rocket

Julia Sweeney formó parte del reparto del programa entre 1990 y 1994. Durante aquellos años los jefes del tinglado eran, por supuesto, la pareja formada por Mike Myers y Dana Carvey, con Adam Sandler por ahí formándose como el tornado cómico que es ahora mismo. Y por ahí andaba Pat, un personaje extremadamente problemático visto ahora mismo. Pat, cuyo género indeterminado se dedicaba a confundir a otros personajes que tratarían de determinar su género desembocando en una sucesión de enredos de dudoso gusto.

Rescate familiar (Stuart saves his family)

Dirección: Harold Ramis

Reparto: Al Franken, Laura San Giacomo, Vincent D'Onofrio

'Rescate familiar' llegó tres años después de 'Wayne's World', pero parece salida de un siglo anterior. Stuart Smalley, presentador de televisión, intenta ayudar a una familia con problemas serios a través de un programa de autoayuda en doce pasos. Lo más increíble de todo no es que la película, en el fondo, esté construida desde la tristeza. Lo más increíble es que es la siguiente película de Harold Ramis después de rodar el clásico 'Atrapado en el tiempo'.

Blues Brothers 2000 (El ritmo continúa)

Dirección: John Landis

Reparto: Dan Aykroyd, John Goodman, Joe Morton

En la mítica serie de humor 'Búscate la vida' ('Get a Life'), hubo una importante cantidad de episodios que terminaban en "2000", y lo cierto es que esta aburrida y fofa odisea rancia de John Landis está, sin duda, entre lo peor de un director que perdió la cabeza hace décadas. Y perdón por el chiste. Innecesaria y, además, imposible, uno no puede dejarse llevar por nada sabiendo que falta el alma de la banda. Y además, es una película profundamente domesticada.

El terror de las chicas (The Ladies Man)

Dirección: Reginald Hudlin

Reparto: Tim Meadows, Karyn Parsons, Billy Dee Williams

Tim Meadows también tuvo su vehículo personal como Leon Phelps, el presentador de radio obsesionado con el sexo que nunca abandonó la era del amor libre. Como en muchas ocasiones al saltar del sketch a la pantalla, el protagonista debe enfrentarse a la pérdida de su programa radiofónico, con lo que se convierte en un nuevo pez fuera del agua. Will Ferrell, Eugene Levy o Julianne Moore también aportan lo suyo.

Wayne's World 2

Dirección: Stephen Surjik

Reparto: Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe, Tia Carrere

Demasiado inmediata y sin el tacto de Penelope Spheeris tras la cámara, la secuela de la extraordinaria película sobre Wayne y Garth no cayó en demasiada gracia ni a los fans más acérrimos de la primera. Como si parte de la magia se hubiera evaporado, como si estuviéramos ante una simpática comedia normal y corriente, la puesta en escena de esta secuela se resiente incluso más que los diálogos ingeniosos y las situaciones divertidas. Pero, demonios, son Wayne y Garth, así que ¡Marcha, marcha!

Los caraconos (Coneheads)

Dirección: Steve Barron

Reparto: Dan Aykroyd, Jason Alexander, Jane Curtin

Irregular pero encantadora comedia mil veces vista sobre una familia de alienígenas que se instalan en un vecindario humano, en este caso en New Jersey, para vivir el sueño americano. Steve Barron, responsable del clásico videoclip de A-Ha, 'Take on me', venía de tocar el cielo con su éxito 'Tortugas Ninja' y supo manejar esta constelación de cónicos donde, como siempre que le dejaban, el que más brillaba era Chris Farley.

Granujas a todo ritmo (The Blues Brothers, 1980)

Dirección: John Landis

Reparto: Dan Aykroyd, John Belushi, Henry Gibson, Carrie Fisher

El exceso de Joh Landis al servicio de otro caballo desbocado que llenó de luz y color el cine y la televisión durante un breve espacio de tiempo. John Belushi dio aquí todo lo que tenía, demostró el talento que llevaba dentro y dejó el listón alto. Altísimo. Números musicales impresionantes, incluso más que esas persecuciones y demás elefantes en cacharrerías que tanto gustan a su director. Pero la peli es memorable. Y fue la primera.

Superstar

Dirección: Bruce McCulloch

Reparto: Molly Shannon, Will Ferrell, Elaine Hendrix, Harland Williams

Vehículo al servicio del brutal talento de Molly Shannon, también guionista, sirvió para que el mundo tuviera en cuenta lo divertido que puede llegar a ser Harland Williams y que Will Ferrell ya era prácticamente el mejor cómico de la historia, encadenando título tras título y acierto tras acierto. 'Superstar' es uno de los mayores placeres salidos de la nada. Claro que esa nada era 'Saturday Night Live'.

Movida en el Roxbury (A Night at the Roxbury)

Dirección: John Fortenberry

Reparto: Will Ferrell, Chris Kattan, Dan Hedaya, Molly Shannon

Esto sí que nos pilló completamente desprevenidos en los días en que alquilar una novedad en VHS costaba 450 pesetas. La comedia discotequera por antonomasia concentrada en apenas 80 minutos de carcajadas sin freno. Una historia tan absurda que termina por ser más creíble que la mayoría del cine de muchos directores de cine costumbrista. Eterna, solo puede seguir ganando adeptos con el paso de los años. Quién no se ha visto alguna vez reflejado en los hermanos Butabi.

Wayne’s World

Dirección: Penelope Spheeris

Reparto: Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe, Tia Carrere

Una obra maestra. Una comedia como nunca antes se había visto y con un lenguaje audiovisual arrollador. Personajes con carisma, villanos fabulosos, gente guapa y un montón de momentos y frases para el recuerdo para una generación de espectadores que asistieron perplejos a los cimientos de la nueva (nueva) comedia norteamericana. Una película que, además, tiene una sobresaliente puesta en escena y una elegancia fuera de lo normal en una película llena de chistes sobre trallar.

MacGruber

Dirección: Jorma Taccone

Reparto: Will Forte, Kristen Wiig, Val Kilmer, Ryan Phillippe

Todas las carencias técnicas o artísticas que pueda tener una película como 'MacGruber', que las tiene, quedan relegadas al olvido a fuerza de gag blindado y líneas descomunales.Will Forte en el papel de su vida y un guión que supo cómo lanzar al formato largo el clásico apartado de micro sketches de SNL, probablemente lo mejor de los últimos años junto a los trabajos de The Lonely Island. Val Kilmer supo reírse de todo y el resto de personajes son total y absolutamente adorables. Incluso el fantasma sexual. Nunca verás un apio con los mismos ojos. Una obra maestra.