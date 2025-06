Ryan Gosling cree que no hay que avergonzarse porque te guste la comedia más absurda y tiene toda la razón. "Siempre será un buen momento para verla"

Además de ser un icono de la industria del cine, Ryan Gosling también es un gran amante de las comedias más absurdas. Aunque ha protagonizado dramas muy intensos y películas de acción, cuando tiene que escoger cómo pasar el tiempo libre, sabe dónde acudir.

Concretamente a películas tan ridículamente divertidas como 'Hermanos por pelotas', el filme dirigido por Adam McKay que protagonizan Will Ferrell y John C. Reilly.

Durante una entrevista en formato de vídeo con motivo del estreno de 'El agente invisible', Gosling reveló en el canal Still Watching de Netflix cuál era su “película favorita secreta”. Y además de llamar nuestra atención porque llevaba el tono de rubio de Ken para el rodaje de 'Barbie', también lo hizo porque no dudó a la hora de escoger la mencionada comedia.

Creo que le dices a la gente que tu película favorita es 'La ley del silencio' cuando en realidad tu película preferida en secreto es 'Hermanos por pelotas'. Siempre vería a Will Ferrell y a John C. Puedes estar en un mal momento de tu vida o en el mejor, que siempre será el momento adecuado para verla.

Para echarse unas risas

El nombre de la película no da lugar a engaños y cuenta la historia de Brennan (Ferrell) y Dale (Reilly), dos adultos inmaduros obligados a convivir cuando sus padres se casan. Todo empieza siendo una convivencia complicada, pero acaba evolucionando hasta que entre ambos surge una amistad que da pie a peleas absurdas, referencias a la cultura pop y que saca de ellos su lado más inmaduro (porque no tienen otro).

Puede que haya espectadores a los que no termine de hacerles gracia, pero merece la pena ver escenas como la del ataque a la batería (y lo que hace Brennan con ella), porque se han convertido en iconos del humor contemporáneo. Y también porque es una película que se ha consolidado como un clásico del género.

Y lo curioso es que Gosling no es la única figura de la industria del cine que ha reconocido que le encanta. También Marion Cotillard ha confesado que el final le hace llorar en una entrevista para GQ. Algo que me lleva a pensar que no hay por qué avergonzarse de que te gusten unas películas u otras.

