Las 9 mejores películas de Ryan Gosling

Ryan Gosling tiene 44 años y, de haber nacido veinte años, sería una estrella a la vieja usanza. llenando cines solo con su nombre, al estilo Tom Cruise o Brad Pitt. Porque lo tiene todo: carisma, sonrisa perenne, sentido del humor, buena elección de guiones, una carrera sin tacha y hasta sus propios trabajos como director y productor. Es una estrella en un periodo donde han pasado a segundo plano, haciendo posible lo imposible: que el público de hoy en día se acuerde de alguien. Y si quieres empezar a bucear en su filmografía, pon atención, porque vamos con las 9 películas de Ryan Gosling que no te puedes perder.

Barbie

Dirección: Greta Gerwig Reparto: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Kate McKinnon, America Ferrera

Durante meses en 2023 toda la actualidad cinematográfica rondaba a bordo de la misma película, un fenómeno de público como hacía mucho tiempo que no vivíamos, la "experiencia" con la que las productoras quieren vender ahora sus películas: 'Barbie'. Y gran parte del éxito de la película fue ese Ken rozando el cartoon cantando 'I'm just Ken' y descubriendo que el patriarcado son caballos.

Dos buenos tipos

Director: Shane Black Reparto: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Kim Basinger, Matt Bomer

El mejor Ryan Gosling tiene cara de perdedor, alma de policía destrozado y heredero del slapstick clásico. 'Dos buenos tipos' es una de esas películas por las que toda una vida nos estaremos preguntando por qué no tiene secuela. Divertida, inteligente, trepidante y con dos actuaciones principales fantásticas: una de esas que nunca nos cansaremos de ver.

Lars y una chica de verdad

Dirección: Craig Gillespie Reparto: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli Garner

¿Quién determina lo que es normal? ¿Por qué la sociedad tiene que revolverse sobre las mismas normas? Ryan Gosling estuvo nominado a los Globos de Oro por esta actuación, y es lógico: muestra ternura, inocencia y candor sin dejar de lado la comedia inherente al personaje, perfectamente perfilado y subrayado por un guion amable que no deja nada al azar y un actor en estado de gracia.

Blue valentine

Dirección: Derek Cianfrance Reparto: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel, John Doman, Ben Shenkman

Derek Cianfrance confiaba tanto en su película que desechó todo su sueldo como director para que el presupuesto fuera más alto. Y hacía bien en confiar: esta historia de amor y desamor es fabulosa, y convirtió a Gosling en el galán antirromántico por excelencia. No es fácil de ver, pero es siempre consistente, emocional, diferente. Eso sí: coge pañuelos, porque esta es de las de llorar.

Drive

Dirección: Nicolas Winding Refn Reparto: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks, Ron Perlman, Bryan Cranston

Refn es un director que amas u odias, sin mucho término medio. Y 'Drive' no es una excepción, una película con la que ganó el premio a mejor director en Cannes y que ayudó a aupar más la carrera de un Gosling sin el que la cinta no hubiera llegado jamás a existir: fue él quien ayudó a contratar al director y la diseñadora de producción, por ejemplo. ¿La película en sí? Un viaje muy particular que puede no ser para ti. Pero, como todas las cosas, hay que probarla antes de saberlo.

Crazy Stupid Love

Dirección: Glenn Ficarra, John Requa Reparto: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone

Si te gustan las comedias románticas modernas (no hay tantas, todo sea dicho) tienes que ver 'Crazy Stupid Love', una película adorable con un Ryan Gosling parodiándose a sí mismo y consiguiendo, por el camino, otra nominación a los Globos de Oro. Es inteligente, cómica, amorosa, pero -todo sea dicho- se queda a las puertas de ser tan loca como promete.

La gran apuesta

Dirección: Adam McKay Reparto: Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, Jeremy Strong, Marisa Tomei

Os reconozco que soy un absoluto zoquete en cuanto a economía. No entiendo nada. Y después de ver 'La gran apuesta' seguí sin entender nada, pero por lo menos pasé un buen rato viendo a toda una increíble colección de famosos que van desde Selena Gómez hasta Margot Robbie tratando de explicar la crisis de 2007. Divertida, didáctica, diferente y enervante, pero no va a convertirte en un erudito de la noche a la mañana.

La La Land

Dirección: Damien Chazelle Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, JK Simmons, Sonoya Mizuno

El tiempo ha tratado bien a este homenaje a los musicales de antaño, que entre 'City of stars' y 'Another day of sun' demuestra que es mucho más que la película que ganó el Óscar solo durante medio minuto tras el error de Warren Beatty. Su tramo final sigue rompiendo el corazón y suscitando debates de todo tipo: junto con 'Whiplash', lo mejor que ha hecho Chazelle de calle.

Blade Runner 2049

Dirección: Denis Villeneuve Reparto: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Mackenzie Davis, Jared Leto

Puede que no sea la película original, y que lo visual se coma a lo narrativo, pero esta secuela de 'Blade Runner' es siempre interesante, aporta soluciones a los enigmas de la primera parte y no destruye su esencia, como podría haber ocurrido perfectamente en otras manos que no fueran las de Villeneuve. ¿Innecesaria? Por supuesto, pero ojalá todas las películas innecesarias fuesen, francamente, así de buenas.

