Sobredosis de cancelaciones. NBC se carga de golpe cinco series, incluyendo el spin-off de un gran bombazo en Netflix en 2023: 'Suits LA'

La cadena norteamericana NBC acaba de sacar a pasear la guadaña de la cancelación y se ha cargado cinco series de golpe. Quizá el caso más llamativo sea el de 'Suits LA', el spin-off que nació tras el enorme éxito de la serie madre en Netflix y que finalmente sólo ha aguantado una temporada en antena.

Lo cierto es que NBC tenía muchas esperanzas depositadas en ella, pero su estreno ya fue meramente correcto y luego perdió seguimiento. De esa forma quedó claro que el enorme interés que mostró el público por 'Suits' cuando llegó a Netflix no se ha trasladado a su emisión en abierto. Ni siquiera las reapariciones de varios actores sirvieron para reconducir el rumbo.

Eso o que simplemente los fans han decidido rechazar este spin-off protagonizado por Stephen Amell, algo que tampoco sería una sorpresa. De hecho, 'Suits' ya tuvo otro spin-off en 2019 titulado 'Pearson' que tampoco pasó de su primera temporada.

Las otras cuatro cancelaciones

Las otras cuatro series cuya andadura en NBC acaba aquí son el revival de de la mítica 'Juzgado de Guardia' con Melissa Rauch ('The Big Bang Theory'), 'Lopez vs. Lopez', 'The Irrational' y 'The Found'. Las dos primeras se despiden después de tres temporadas, mientras que las restantes se han quedado en dos entregas.

Detrás de estas cancelaciones hay dos motivos principales. El primero es que sus audiencias no han estado a la altura de lo que esperaba la cadena, por lo que tampoco tenía demasiado sentido seguir con ellas. El segundo es que NBC volverá a emitir partidos de la NBA durante la temporada televisiva 2025/2026, por lo que necesitaba huecos en su parrilla y tampoco está claro que la cosa vaya a quedarse ahí.

Ninguna cadena o plataforma ha mostrado por ahora interés alguno en salvar a cualquiera de estas cinco series de su cancelación, pero habrá que estar atentos por si esa posibilidad surge y se materializa durante los próximos días.

