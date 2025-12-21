La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' desvela un apabullante tráiler para un estreno muy especial: más maldiciones, nuevos hechiceros y un fichaje estelar sacado de 'One Piece'

Con 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' ya hemos podido ver un adelanto de la tercera temporada del anime en cines, pero si nos lo perdimos en pantalla grande el regreso del anime está a la vuelta de la esquina con un nuevo arco cargadito de acción. Nos metemos en el Viaje de Aniquilación junto a Yuji Itadori y Yuta Okkotsu, y 'Jujutsu Kaisen' viene pisando fuerte para empezar el año por todo lo alto.

Vamos, que nos vamos

Ya sabemos que la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' arranca el 8 de enero y podremos seguirla en streaming a través de Crunchyroll. Pero durante la Jump Festa 2026 desde MAPPA han desvelado un nuevo tráiler en el que ya se va dejando ver más de lo que nos espera en este Viaje de Aniquilación y se han presentado a los nuevos jugadores.

Uno de los nuevos hechiceros que ya se han dejado ver en el tráiler y que serán claves en esta nueva etapa es Hakari, que ya había sido mencionado en 'Jujutsu Kaisen' pero aún no había hecho su aparición. Se trata de un estudiante de tercer año, y con su breve aparición en el tráiler se ha confirmado que Kazuya Nakai le prestará su voz en 'Jujutsu Kaisen'.

Nakai es una leyenda dentro del doblaje y es más conocido por ser el actor de voz de Roronoa Zoro en 'One Piece', aunque también le hemos oído en Fire Force con su papel de 'Akitaru Obi' o en 'Gintama' como Toshiro Hijikata. Aunque Hakari no es el único nuevo personaje que llega a la serie y también hemos visto un primer vistazo a Kirara Hoshi y Hana Kurusu.

También se ha confirmado durante el evento que 'Jujutsu Kaisen' tendrá un estreno doble: arrancará con dos capítulos. Después el resto de la temporada se irá emitiendo semana a semana de manera regular hasta que termine 'The Culling Game Part 1'. Aunque esto no supondrá el final del arco, que es uno de los más largos del manga de Gege Akutami, así que podemos esperar que vayan llegando más tandas de capítulos a lo largo del año.

